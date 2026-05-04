A lo largo de su historia, los premios Oscar han ido cambiando sus reglas. En muchos casos esos cambios fueron polémicos y no dejaron contentos a los trabajadores de la industria cinematográfica.
Premios Oscar: todos los cambios que se vienen y que pueden afectar a la Argentina
Desde la Academia de Artes Cinematográficas de Hollywood, es decir los premios Oscar, han presentando nuevos cambios que modifican la forma de realizar películas
En esta ocasión desde la Academia confirmaron que se vendrán varios cambios para los próximos años, como por ejemplo un cambio de casa, ya que se mudarán del Downtown de Los Ángeles, específicamente al Peacock Theater.
¿Qué otros cambios se vienen en los premios Oscar?
Mejor película internacional o extranjera
Una película que no sea la selección oficial de su país podrá competir si gana el premios principal en Festivales como Cannes (Palma de Oro), Venecia (León de Oro), Berlín (Oso de Oro), entre otros.
El premio ya no será para el país, sino que será para el director de la película. Incluso podrán competir en la misma categoría dos película del mismo país.
La medida responde al caso reciente de "Anatomía de una caída", ganadora de la Palma de Oro en Cannes, la cual no fue elegida por Francia para representar al país, aunque luego obtuvo múltiples nominaciones, incluida mejor película.
Actuación
Se elimina una regla que es histórica en los premios Oscar: a partir de ahora, un actor o actriz podrá obtener más de una nominación en una misma categoría.
El caso de Kate Winslet en 2008 funciona como antecedente de este cambio. Sus trabajos en "Revolutionary Road" y "El lector" no pudieron competir simultáneamente como protagonistas.
Inteligencia Artificial
Los guiones nominados deberán estar escritos por humanos, las actuaciones deberán realizarlas personas, y la IA solo podrá usarse como una herramienta de apoyo.
Votación
Para votar, los miembros de la Academia deberán ver todas las películas nominadas. Este cambio es uno de los más importantes, ya que suele ocurrir que los votantes no ven ni siquiera las producciones nominadas en la principal categoría y aún así votan por afinidad.
Otros cambios
- Podrán haber hasta 3 ganadores en la más reciente categoría de Mejor Casting.
- Habrá más control en efectos visuales.