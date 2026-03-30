Los premios Oscars se mudan de lugar: ¿dónde se realizarán?

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y AEG han sellado una alianza de diez años que convertirá a L.A. LIVE en el nuevo hogar de los Oscar.

L.A Live L.A Live, ubicado en Los Ángeles, California.

El escenario elegido es el recinto que hoy se conoce como el Peacock Theater. Allí se celebrará la gala más importante del mundo del cine hasta el año 2039.

AEG (compañía organizadora de eventos deportivos y dueña de recintos icónicos) asegura que se producirán cambios importantes en el escenario del Peacok Theater, como en los sistemas de audio, iluminación y los lobbies. Todo será diseñado a medida, en una colaboración estrecha con la Academia, para que cada rincón de los backstage cumpla con las exigencias de la gran noche.

"L.A. LIVE fue construido para albergar los momentos que definen la cultura, y no hay un escenario global más grande que los Oscars", asegura Todd Goldstein, Chief Revenue Officer de AEG.

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Para la comunidad en Los Ángeles, el movimiento es muy importante, ya que a partir de 2029 la alfombra roja se desplegará en la recién expandida plaza de L.A. LIVE, adyacente al Crypto.com Arena, en un complejo de 23 acres que incluye los hoteles Ritz-Carlton y JW Marriott.

Otro dato no menor, es que a partir del 2029 los premios Oscar se podrán ver de manera gratuita a través de YouTube, gracias a un acuerdo de derechos globales exclusivos.