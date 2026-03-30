Desde hace varios años que los Premios Oscar se realizan en Hollywood Boulevard, precisamente en el Dolby Theatre (anteriormente Kodak Theatre).
Los premios Oscars se mudan de lugar: ¿dónde se realizarán?
Desde 2029 los premios Oscar tendrán una nueva casa por 10 años. A continuación te contamos todos los detalles
Sin embargo, recientemente se confirmó que a partir del 2029 tendrán un nuevo hogar. Los premios más importantes del cine se mudarán del Downtown de Los Ángeles y a continuación te decimos dónde se realizarán.
¿Dónde se realizarán los premios Oscar a partir de 2029?
El 2029 puede parecerle lejano a muchas personas, pero cuando se realiza un evento tan importante como los premios Oscar, hay que comenzar con los preparativos ya. Sobre todo si se tiene en cuenta que en 2029 se cumplirán 100 años desde que comenzarona entregarse estos galardones.
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y AEG han sellado una alianza de diez años que convertirá a L.A. LIVE en el nuevo hogar de los Oscar.
El escenario elegido es el recinto que hoy se conoce como el Peacock Theater. Allí se celebrará la gala más importante del mundo del cine hasta el año 2039.
AEG (compañía organizadora de eventos deportivos y dueña de recintos icónicos) asegura que se producirán cambios importantes en el escenario del Peacok Theater, como en los sistemas de audio, iluminación y los lobbies. Todo será diseñado a medida, en una colaboración estrecha con la Academia, para que cada rincón de los backstage cumpla con las exigencias de la gran noche.
"L.A. LIVE fue construido para albergar los momentos que definen la cultura, y no hay un escenario global más grande que los Oscars", asegura Todd Goldstein, Chief Revenue Officer de AEG.
Para la comunidad en Los Ángeles, el movimiento es muy importante, ya que a partir de 2029 la alfombra roja se desplegará en la recién expandida plaza de L.A. LIVE, adyacente al Crypto.com Arena, en un complejo de 23 acres que incluye los hoteles Ritz-Carlton y JW Marriott.
Otro dato no menor, es que a partir del 2029 los premios Oscar se podrán ver de manera gratuita a través de YouTube, gracias a un acuerdo de derechos globales exclusivos.