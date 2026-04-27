El día en que una película de Adolfo Aristarain fue descalificada de los premios Oscar

Ese año, la Argentina decidió postular otra película "El lado oscuro del corazón", de Eliseo Subiela, por lo que "Un lugar en el mundo" de Aristarain quedó fuera de la selección local, a pesar de su reconocimiento en San Sebastián, por ejemplo, donde se quedó con la Concha de Oro y el premio OCIC.

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A Aristarain y a los productoes de "Un lugar en el mundo" se les ocurrió postular esta cinta a los premios Oscar representando a Uruguay. La estrategia funcionó al principio. La Academia de Hollywood aceptó la postulación y la película avanzó en el proceso hasta quedar oficialmente entre las nominadas.

Aristarain se adelantó a la polémica que se desataba en Argentina y explicó la decisión: la película tenía inversores uruguayos, y además su esposa, Kathy Saavedra, coguionista y vestuarista, era uruguaya.

Sin embargo, todo cambió de un día para otro. La Academia concluyó que la participación uruguaya no era mayoritaria y que, en esencia, se trataba de una producción argentina.

Como no se aceptan más de 2 películas por país en esa categoría, el filme de Aristarain quedó automáticamente fuera de competencia. El caso generó polémica en la industria cinematográfica y dejó en evidencia los límites y requisitos estrictos que rigen la categoría.

Adolfo Aristarain El director argentino Adolfo Aristarain falleció a los 82 años en España.

"La picardía que me atribuyen fue casarme con una uruguaya hace veinte años. Con Kathy como coguionista y vestuarista la película ya tiene doble nacionalidad y por ella hubo aportes económicos uruguayos. ¿Por qué no dije antes que se trataba de una coproducción? Porque no lo necesitaba. Pero, cuando Un lugar en el mundo queda afuera, ¿qué hacía? ¿Me quedaba en casa a llorar?", explicó el cineasta argentino.