Básquet: miércoles negro para San José y Rivadavia

Luego de la derrota, San José se prepara para una larga gira que tendrá partidos en Rosario y Córdoba, comenzando con su visita a Naútico.

Rivadavia no pudo en casa

En el Leopoldo Brozovix, Barrio Parque cantó victoria al doblegar a Rivadavia por 84 a 77. El Naranja arrancó bien y se llevó el primer cuarto por 5 puntos de diferencia (27-22) pero al visita comenzó a lentar vuelo y consolidó la victoria gracias a los aportes goleadores de su quintento inicial (Herrera 10 puntos, Bertona 10 tantos, Rivata 14 unidades y Lino 14 pts y Bejar 12 tantos).

El calendario de Rivadavia le marca nueva gira por el norte del país: el domingo visitará a Jujuy Basquet y el martes se enfrentará a Salta Basket.

Juega Huracán Las Heras

El Globo será el encargado de cerrar la trilogía de encuentros mendocinos de la fecha y lo hará, justamente, ante Barrio Parque, verdugo reciente de Rivadavia. La cita será en el Vicente Polimeni desde las 21:30. Este será el primer cotejo de Huracán Las Heras en condición de local en este torneo Apertura, en el cual ha cosechado tres derrotas y una sola victoria.