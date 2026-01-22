Inicio Ovación Basquet San José
Saldo negativo

Básquet: miércoles negro para San José y Rivadavia

San José cayó por Liga Nacional y Rivadavia tropezó en Liga Argentina. Hoy completa Huracán Las Heras

Por UNO
Totti Ríos

Los representantes del básquet de Mendoza tuvieron una jornada negativa a nivel nacional: San José perdió por Liga Nacional femenina, mientras que Rivadavia cayó en Liga Argentina masculina. Hoy completará el trío de partidos de los nuestros Huracán Las Heras.

Como local y ante su gente, San José no pudo contra Hindú. Los dos jugaron un partido de alto voltaje, con triunfo ajustado para las de La Docta por 70-68. El Santo dominó durante buena parte del encuentro en el marcador, de hecho, se fue al descanso arriba por 6 puntos y llegó al último cuarto con ventaja de 9.

Sin embargo, en el final no pudo sostener el nivel y empezó a sufrir cada ataque rival. Con una Melina Niz imparable (marcó 21 puntos), Hindú terminó dando vuelta la historia para dejarse una tremenda victoria por distancia de un doble.

Luego de la derrota, San José se prepara para una larga gira que tendrá partidos en Rosario y Córdoba, comenzando con su visita a Naútico.

Rivadavia no pudo en casa

En el Leopoldo Brozovix, Barrio Parque cantó victoria al doblegar a Rivadavia por 84 a 77. El Naranja arrancó bien y se llevó el primer cuarto por 5 puntos de diferencia (27-22) pero al visita comenzó a lentar vuelo y consolidó la victoria gracias a los aportes goleadores de su quintento inicial (Herrera 10 puntos, Bertona 10 tantos, Rivata 14 unidades y Lino 14 pts y Bejar 12 tantos).

El calendario de Rivadavia le marca nueva gira por el norte del país: el domingo visitará a Jujuy Basquet y el martes se enfrentará a Salta Basket.

Juega Huracán Las Heras

El Globo será el encargado de cerrar la trilogía de encuentros mendocinos de la fecha y lo hará, justamente, ante Barrio Parque, verdugo reciente de Rivadavia. La cita será en el Vicente Polimeni desde las 21:30. Este será el primer cotejo de Huracán Las Heras en condición de local en este torneo Apertura, en el cual ha cosechado tres derrotas y una sola victoria.

