San José estrenó Liga Nacional de básquet con un triunfo prometedor

De arranque, San José arrasó con 12-2 con una intensidad marcada en defensa y en la recuperación de pelotas, en la ofensiva, Moreira y Fernández tomaron la batuta. Sin embargo, la visita se repuso y logró reducir la ventaja a tres unidades (17-14). En el segundo período, Fusión pudo ponerse por encima por primera vez en el encuentro (25-24), a pesar de ello, el Santo metió un parcial de 11-2 para irse al descanso largo con mayor comodidad.

basquet san jose San José debutó con victoria en Liga Nacional- Pablo Rosales

En el segundo tiempo, el equipo dirigido por Di Nasso se encargó de mantener la ventaja y lo logró con creces. Las riojanas nunca lograron reducir la ventaja a menos de seis puntos y el equipo mendocino lo fue llevando así hasta el final. A falta de tres minutos para el final, logró sacar 16 de diferencia para quebrar y cerrar el telón y conseguir un triunfazo en su estreno en el Torneo Clausura por 74-55.