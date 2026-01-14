San José estrenó Liga Nacional de básquet con un triunfo prometedor

San José puso primera en la prestigiosa Liga Nacional de básquet femenino con una sonrisa de oreja a oreja y promete estar otra vez metido de lleno en la pelea. En casa y ante su gente, El Santo venció a Fusión Riojan por 74-55 y va por otra gran temporada codeándose contra los mejores del país.
De arranque, San José arrasó con 12-2 con una intensidad marcada en defensa y en la recuperación de pelotas, en la ofensiva, Moreira y Fernández tomaron la batuta. Sin embargo, la visita se repuso y logró reducir la ventaja a tres unidades (17-14). En el segundo período, Fusión pudo ponerse por encima por primera vez en el encuentro (25-24), a pesar de ello, el Santo metió un parcial de 11-2 para irse al descanso largo con mayor comodidad.
En el segundo tiempo, el equipo dirigido por Di Nasso se encargó de mantener la ventaja y lo logró con creces. Las riojanas nunca lograron reducir la ventaja a menos de seis puntos y el equipo mendocino lo fue llevando así hasta el final. A falta de tres minutos para el final, logró sacar 16 de diferencia para quebrar y cerrar el telón y conseguir un triunfazo en su estreno en el Torneo Clausura por 74-55.
Ahora, el Club Unión Deportiva San José deberá viajar a Santiago del Estero para enfrentarse a Quimsa, el próximo viernes a las 21:30hs. Mientras que Fusión Riojana jugará contra el mismo rival y en la misma condición, pero el día domingo a las 20:30hs.
Rivadavia debuta en Liga Argentina de básquet
El Naranja levanta el telón en la segunda categoría del básquet masculino. El estreno será en condición de visitante, este miércoles desde las 21.30 cuando visite a Comunicaciones de Corrientes.