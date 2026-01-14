Cuánto cuesta un paquete a Río de Janeiro para ir al Carnaval 2026

El Carnaval de Río de Janeiro es una de las celebraciones más espectaculares de Brasil y del mundo, de hecho atrae a millones de turistas. Se realiza desde 1893, y ahora todos los años reúne espectadores de múltiples países que van a disfrutar de eventos de samba, desfiles, plumas, carrozas y brillos.
Las fechas oficiales del Carnaval de Río son del 13 al 21 de febrero de 2026. Cada jornada estará marcada por desfiles de samba y blocos de rua, que son fiestas callejeras donde locales y turistas se mezclan para cantar y bailar los géneros musicales de la región.
Más allá de las calles de Copacabana e Ipanema, el foco principal de las celebraciones se ubica en el Sambódromo Marquês de Sapucaí, una pasarela diseñada específicamente para los desfiles. Allí, las principales escuelas de samba se enfrentarán en un evento de danzas y carrozas gigantes durante los días 15 y 16 de febrero. El domingo y el lunes son los días clave para ver a los equipos del Grupo Especial, los más prestigiosas y populares.
El Carnaval finaliza con el Desfile de las Campeonas del sábado 21, que reúne a las mejores instituciones del año, que volverán a la pasarela para repetir sus actuaciones y celebrar el triunfo de la creatividad y el trabajo.
Cuánto cuesta ir al Carnaval de Río de Janeiro
En Al Mundo, ofrecen un paquete turístico especial para el Carnaval 2026. La promoción incluye vuelos ida y vuelta desde Buenos Aires a Río de Janeiro con JetSmart, desde el 14 de febrero al 21 de febrero. Además, incluye hospedaje en el hotel Rede Andrade Canada, en avenida Nossa Sra. de Copacabana, con desayuno. El paquete cuesta USD$ 1.719 por persona.
Otra opción es sacar los vuelos y el hospedaje por separado. Quienes viajan desde Mendoza hacia Río de Janeiro pueden sacar los vuelos por Gol Airlines. El tramo de ida cuesta a partir de USD$409,05, mientras que el tramo de vuelta sale USD$194,17.
Los precios de las entradas al Sambódromo, varían dependiendo el lugar que desees ocupar. Las gradas más económicas pueden costar entre USD$20 y USD$40, mientras que las ubicaciones más exclusivas, butacas VIP y camarotes pueden pasar los USD$400 por persona. Para obtener más información, puede visitar la página oficial del Carnaval de Río de Janeiro.