Cuánto cuesta un paquete a Río de Janeiro para ir al Carnaval 2026

Carnaval de Río El Carnaval de Río se realiza en el Sambódromo da Marquês de Sapucaí.

El Carnaval finaliza con el Desfile de las Campeonas del sábado 21, que reúne a las mejores instituciones del año, que volverán a la pasarela para repetir sus actuaciones y celebrar el triunfo de la creatividad y el trabajo.

Cuánto cuesta ir al Carnaval de Río de Janeiro

En Al Mundo, ofrecen un paquete turístico especial para el Carnaval 2026. La promoción incluye vuelos ida y vuelta desde Buenos Aires a Río de Janeiro con JetSmart, desde el 14 de febrero al 21 de febrero. Además, incluye hospedaje en el hotel Rede Andrade Canada, en avenida Nossa Sra. de Copacabana, con desayuno. El paquete cuesta USD$ 1.719 por persona.

Otra opción es sacar los vuelos y el hospedaje por separado. Quienes viajan desde Mendoza hacia Río de Janeiro pueden sacar los vuelos por Gol Airlines. El tramo de ida cuesta a partir de USD$409,05, mientras que el tramo de vuelta sale USD$194,17.

vuelos de Mendoza a Río de Janeiro En la primera imagen se ve el precio de los vuelos desde Mendoza a Río de Janeiro. En la segunda imagen se ve el precio de un vuelo de Río de Janeiro a Mendoza. Captura de pantalla a Copa Airlines. Composición: Diario Uno.

Los precios de las entradas al Sambódromo, varían dependiendo el lugar que desees ocupar. Las gradas más económicas pueden costar entre USD$20 y USD$40, mientras que las ubicaciones más exclusivas, butacas VIP y camarotes pueden pasar los USD$400 por persona. Para obtener más información, puede visitar la página oficial del Carnaval de Río de Janeiro.