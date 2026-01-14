Un equipo de investigadores de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid (INEF-UPM), junto al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), analizó a 22 atletas para entender cómo se comporta la respiración y la caja torácica durante el ejercicio.
¿La respiración es distinta cuando hacemos running? Un estudio con atletas revela qué pasa dentro del pecho
Un estudio con atletas analiza cómo cambia la respiración durante el running y por qué entrenar la expansión torácica puede prevenir lesiones
Cómo cambia la respiración de los atletas al correr
El objetivo fue observar la capacidad de expansión del tórax y los cambios que se producen a medida que aumenta la intensidad del esfuerzo. Para ello, los atletas realizaron una prueba de carrera incremental: comenzaron a un ritmo bajo y lo aumentaron progresivamente hasta alcanzar su máximo rendimiento.
Durante la prueba, los investigadores utilizaron un sistema de captura de movimiento para analizar la llamada “cinemática torácica”, es decir, cómo se mueve el pecho al respirar en diferentes momentos del esfuerzo físico.
Los resultados mostraron un aumento claro de la expansión torácica en todos los atletas a medida que subía la intensidad del ejercicio. Sin embargo, el estudio detectó un patrón particular: algunas zonas del tórax se expanden más al inicio del esfuerzo, mientras que otras lo hacen con mayor intensidad en la fase final de la carrera.
Por qué entrenar la respiración ayuda a prevenir lesiones en running
Según explica Gonzalo Garrido, investigador de la UPM y uno de los autores del trabajo, estos hallazgos son clave para comprender cómo responde el cuerpo al esfuerzo prolongado.
Entrenar la musculatura respiratoria y la expansión torácica no solo mejora la eficiencia al respirar, sino que también aumenta la resistencia cardiovascular, reduce la fatiga muscular y acelera la recuperación tras el ejercicio.
Además, los investigadores destacan que este conocimiento puede servir para:
- Diseñar programas de entrenamiento más seguros y eficientes.
- Prevenir lesiones y problemas respiratorios asociados al esfuerzo físico.
- Mejorar la evaluación de la condición física en atletas y personas activas.
Según EFE, el estudio abre nuevas posibilidades en el diagnóstico y tratamiento de trastornos respiratorios y en la rehabilitación cardiorrespiratoria personalizada.
Correr mejor no siempre es correr más rápido: entender cómo trabaja nuestra respiración puede marcar la diferencia entre entrenar saludablemente o exponernos a lesiones.