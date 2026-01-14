¿La respiración es distinta cuando hacemos running? Un estudio con atletas revela qué pasa dentro del pecho

Correr o caminar 2.jpg Durante el running, los atletas enfrentan distintos niveles de exigencia física. Consultar con profesionales ayuda a entender y optimizar la respiración durante el esfuerzo.

Los resultados mostraron un aumento claro de la expansión torácica en todos los atletas a medida que subía la intensidad del ejercicio. Sin embargo, el estudio detectó un patrón particular: algunas zonas del tórax se expanden más al inicio del esfuerzo, mientras que otras lo hacen con mayor intensidad en la fase final de la carrera.

Se recomienda realizar chequeos clínicos y cardiológicos anuales antes de practicar actividad física.

Por qué entrenar la respiración ayuda a prevenir lesiones en running

Según explica Gonzalo Garrido, investigador de la UPM y uno de los autores del trabajo, estos hallazgos son clave para comprender cómo responde el cuerpo al esfuerzo prolongado.

Entrenar la musculatura respiratoria y la expansión torácica no solo mejora la eficiencia al respirar, sino que también aumenta la resistencia cardiovascular, reduce la fatiga muscular y acelera la recuperación tras el ejercicio.

Además, los investigadores destacan que este conocimiento puede servir para:

Diseñar programas de entrenamiento más seguros y eficientes.

Prevenir lesiones y problemas respiratorios asociados al esfuerzo físico.

Mejorar la evaluación de la condición física en atletas y personas activas.

Según EFE, el estudio abre nuevas posibilidades en el diagnóstico y tratamiento de trastornos respiratorios y en la rehabilitación cardiorrespiratoria personalizada.

Correr mejor no siempre es correr más rápido: entender cómo trabaja nuestra respiración puede marcar la diferencia entre entrenar saludablemente o exponernos a lesiones.