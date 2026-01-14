Final feliz para Franco Petroli: el arquero de Godoy Cruz llegará a Lanús pese a no superar la revisión médica

La noticia causó impacto en el mercado de pases del Tomba por la posible caída de la contratación de Franco Petroli en el Granate. Sin embargo, con el transcurso de las horas se fueron conociendo precisiones de la reconfiguración del vínculo del arquero de 27 años con Lanús.

Franco Petroli deja Godoy Cruz rumbo a Lanús

Franco Petroli encendió las alarmas este martes luego de no pasar la prueba médica en Lanús para convertirse en nuevo refuerzo del equipo dirigido por Mauricio Pellegrino. Un problema cardíaco que arrastra desde hace ya un largo tiempo obligó a los clubes a modificar las pautas de contratación del arquero y rediagramar su pase.