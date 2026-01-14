Final feliz para Franco Petroli: el arquero de Godoy Cruz llegará a Lanús pese a no superar la revisión médica
Por UNO
Franco Petroli finalmente será jugador de Lanús. Luego de no superar la revisión médica del Granate por un problema cardíaco que arrastra de larga data, el actual arquero de Godoy Cruz finalmente emigrará al elenco que viene de ser campeón de la Copa Sudamericana 2025.
La noticia causó impacto en el mercado de pases del Tomba por la posible caída de la contratación de Franco Petroli en el Granate. Sin embargo, con el transcurso de las horas se fueron conociendo precisiones de la reconfiguración del vínculo del arquero de 27 años con Lanús.
Franco Petroli encendió las alarmas este martes luego de no pasar la prueba médica en Lanús para convertirse en nuevo refuerzo del equipo dirigido por Mauricio Pellegrino. Un problema cardíaco que arrastra desde hace ya un largo tiempo obligó a los clubes a modificar las pautas de contratación del arquero y rediagramar su pase.
Si bien en un principio se rumoreó una posible caída del fichaje de Petroli, con un obligado regreso a Godoy Cruz, finalmente se conoció que el guardametas del Tomba será contratado para ser el suplente de jerarquía de Nahuel Losada. Las negociaciones llegaron a buen puerto y el ex River arribaría al Granate pero no condición de préstamo, sino que se le compraría a Godoy Cruz una parte de su pase.
En el equipo campeón de la última Sudamericana consideraron su afección como de escasa gravedad y decidieron avanzar con la contratación del futbolista que disputó 83 partidos en Godoy Cruz y mantuvo en 32 oportunidades la valla invicta.