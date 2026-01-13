Con Soulé titular y media hora de Dybala, Roma quedó eliminada de la Copa Italia

El complemento arrancó con emociones inmediatas. Apenas a los 46 minutos, Mario Hermoso Canseco igualó el partido para los dueños de casa, encendiendo al Olímpico y devolviéndole ilusión al conjunto dirigido por su entrenador. Sin embargo, Torino respondió rápidamente y volvió a golpear: a los 52 minutos, Che Adams apareció nuevamente para firmar su doblete y poner el 2-1, ratificando su gran noche.

Con el resultado en contra, Roma adelantó líneas y fue en busca del empate con más empuje que claridad. La insistencia tuvo premio a los 81 minutos, cuando Antonio Arena logró el 2-2 y parecía encaminar el partido hacia el tiempo suplementario. No obstante, cuando el encuentro entraba en su tramo final y el empate parecía sellado, Torino encontró el golpe definitivo.

A los 90 minutos, Emirhan lkhan aprovechó un descuido defensivo y marcó el 3-2, desatando el festejo visitante y silenciando al Olímpico. El tanto fue un mazazo para los locales, que ya no tuvieron margen para reaccionar y quedó eliminada del certamen.

Así, Torino firmó una victoria resonante como visitante, mostró carácter en los momentos clave y avanzó a la siguiente ronda de la Copa Italia, mientras que Roma se despidió prematuramente del torneo en una noche amarga ante su público.