Con Soulé titular y media hora de Dybala, Roma quedó eliminada de la Copa Italia

En condición de local, y con los argentinos sumando minutos dentro del campo, Roma perdió y quedó eliminada de la Copa Italia ante su público

Fabián Salamone
Matías Soulé fue titular en la derrota de Roma por Copa Italia.

Con Matías Soulé como titular y Paulo Dybala ingresando por su compatriota a los 58 minutos de juego, Roma perdió 3-2 ante Torino en el marco de los octavos de final de la Copa Italia. De esta manera el equipo de los argentinos se despidió de la competencia ante sus hinchas.

Los goles del encuentro fueron convertidos por Mario Hermoso Canseco y Antonio Arena para el local, mientras que Che Adams, en dos oportunidades, y Emirhan lkhan marcaron para la visita. El gol del triunfo llegó en tiempo de descuento.

Roma 2-3 Torino
Roma perdió como local y se despidió de la competencia en la llave e octavos de final.

Roma perdió y quedó fuera de la Copa Italia

El primer tiempo mostró a un Torino efectivo y bien plantado, que supo aprovechar sus momentos. A los 35 minutos, Che Adams abrió el marcador tras una buena acción colectiva que sorprendió a la defensa local. Roma sintió el impacto y no logró reaccionar antes del descanso, y el conjunto visitante se fue al entretiempo con la ventaja mínima, respaldado por un orden táctico que complicó al equipo capitalino.

El complemento arrancó con emociones inmediatas. Apenas a los 46 minutos, Mario Hermoso Canseco igualó el partido para los dueños de casa, encendiendo al Olímpico y devolviéndole ilusión al conjunto dirigido por su entrenador. Sin embargo, Torino respondió rápidamente y volvió a golpear: a los 52 minutos, Che Adams apareció nuevamente para firmar su doblete y poner el 2-1, ratificando su gran noche.

Con el resultado en contra, Roma adelantó líneas y fue en busca del empate con más empuje que claridad. La insistencia tuvo premio a los 81 minutos, cuando Antonio Arena logró el 2-2 y parecía encaminar el partido hacia el tiempo suplementario. No obstante, cuando el encuentro entraba en su tramo final y el empate parecía sellado, Torino encontró el golpe definitivo.

Embed - ROMA-TORINO 2-3 | HIGHLIGHTS | Adams Stars In Toro Heroic Win | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

A los 90 minutos, Emirhan lkhan aprovechó un descuido defensivo y marcó el 3-2, desatando el festejo visitante y silenciando al Olímpico. El tanto fue un mazazo para los locales, que ya no tuvieron margen para reaccionar y quedó eliminada del certamen.

Así, Torino firmó una victoria resonante como visitante, mostró carácter en los momentos clave y avanzó a la siguiente ronda de la Copa Italia, mientras que Roma se despidió prematuramente del torneo en una noche amarga ante su público.

