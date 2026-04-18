Presentaron en la Liga Mendocina de Fútbol el Campeonato de Divisiones Juveniles de Primera Nacional

Embed - Presentaron en la Liga Mendocina de Fútbol el Campeonato Juvenil Nacional de la AFA

La Liga Mendocina de Fútbol como sede del lanzamiento nacional

En primera instancia, el presidente de la Liga Mendocina, Diego Reyes, dio la bienvenida a todos los presentes y expresó su orgullo por haber sido elegidos como sede de inicio y lanzamiento oficial de esta competencia nacional, destacando además la labor de todos los integrantes de la mesa.

A continuación, Dante Majori señaló: "Estamos en el inicio del segundo torneo juvenil en importancia a nivel nacional. Hemos elegido esta liga y este partido para dar el puntapié inicial 2026 porque destacamos la enorme labor social y deportiva que se está realizando en la provincia y en el club FADEP. Agradezco a Sebastián Torrico, quien nos ha abierto las puertas de su club para este encuentro".

futbol-torneo nacional juvenil-afa-lanzamiento-liga mendocina-01 (1) Diego Reyes y Dante Majori, al centro, posan acompañados de integrantes de la Liga Mendocina de Fútbol y representantes de FADEP en el lanzamiento nacional de AFA.

Además, agregó: "Vamos a premiar el Fair Play, a seguir implementando la Tarjeta Verde, y a destacar valores que tanto necesitamos recuperar como sociedad. Hoy tenemos a la Selección Nacional campeona del mundo y a la Sub 20 subcampeona del mundo, y no es casualidad. Es fruto del enorme trabajo formativo que se viene realizando. Esto tiene que ver con el compromiso de cada dirigente a lo largo y a lo ancho de las distintas ligas del país. Agradezco el compromiso de cada profesor, de cada técnico, de cada chico, de cada coordinador y de toda la gente que trabaja para que, cada fin de semana, miles de chicos estén jugando al fútbol formativo".

En este sentido, Majori profundizó sobre la implementación de esta iniciativa: "La Liga Mendocina fue pionera en el interior del país en implementar la Tarjeta Verde y hoy es una herramienta que no requiere inversión económica, más que una cartulina de color verde, pero que tiene un enorme valor para bajar los niveles de violencia y promover valores dentro de la cancha. Nos ha pasado en las entregas de distinciones a fin de año, cuando otorgamos copas y medallas, que algunos chicos se llevan la Tarjeta Verde, y más de un coordinador nos ha comentado que ahora los chicos ‘compiten’ por quién se la lleva, en reconocimiento al buen comportamiento dentro de la cancha". Luego sentenció: "Si esta herramienta hace mella en uno de los chicos, ya hemos ganado todos".

futbol-torneo nacional juvenil-afa-lanzamiento-liga mendocina-reyes-majori-01 (1) Diego Reyes y Dante Majori en la presentación y lanzamiento realizado en la sede de la Liga Mendocina de Fútbol.

Finalmente, Guido Fernández Marshall expresó: "Gracias a Claudio Tapia y Pablo Toviggino por la importancia de darle visibilidad al interior. Todos están al mismo nivel para nosotros y todos son igual de importantes. Desde ya, les deseamos un gran torneo a todos".

Hoy inicia en FADEP el Campeonato de Divisiones Juveniles de AFA

El Torneo de Juveniles de Primera Nacional, cuyo puntapié inicial será este sábado 18 de abril en Mendoza, en cancha de FADEP, se disputa desde el año 2017. Se ha consolidado como una competencia pionera a nivel mundial por su inclusión y por brindar oportunidades a jóvenes de todo el país, alcanzando un nivel de excelencia deportiva sin precedentes para el fútbol latinoamericano.

En este contexto, la gestión de Dante Majori ha sido clave para alcanzar estos niveles de desarrollo, impulsando el crecimiento sostenido del fútbol formativo argentino con proyección de vanguardia a nivel mundial.

Formato de competencia y detalles del torneo

La competencia se disputará en dos zonas: Metropolitana e Interior. Por Mendoza, el representante es FADEP, que integra la Zona Interior. El equipo que resulte ganador tras el sistema de todos contra todos, a 22 fechas (ida y vuelta), se consagrará campeón del Primer Torneo 2026 de la Primera Fase – Torneo Interior.

Para la segunda parte del año, el torneo se dividirá en Zona A y Zona B. FADEP integrará la Zona A, compuesta por siete equipos: Camioneros (Córdoba), Colón (Colonia Caroya, Córdoba), Juventud Unida (San Luis), Jorge Newbery (San Luis), Las Palmas (Córdoba) y Racing (Córdoba). Se enfrentarán todos contra todos a una sola rueda. Los ganadores de cada zona disputarán la final del Segundo Torneo de la Primera Fase.

El ganador del Primer Torneo y el del Segundo Torneo avanzarán a la Segunda Fase, en la que se enfrentarán los ganadores de cada categoría a partido único, en estadio a determinar por AFA. En caso de empate, se definirá por penales. Los vencedores de estas finales se consagrarán campeones de la Fase Interior (en cada categoría) y accederán a la Fase Final.

En la Fase Final se enfrentarán a los ganadores de la Fase Metropolitana. Todo el desarrollo de la competencia se llevará a cabo durante el año 2026.

Edades de los jugadores – Temporada 2026 (AFA)

• 4ª categoría: jugadores que al 31/12/2026 cumplan no más de 20 años (categorías 2006/2007).

• 5ª categoría: jugadores que al 31/12/2026 cumplan no más de 18 años (categoría 2008).

• 6ª categoría: jugadores que al 31/12/2026 cumplan no más de 17 años (categoría 2009).

• 7ª categoría: jugadores que al 31/12/2026 cumplan no más de 16 años (categoría 2010).

• 8ª categoría: jugadores que al 31/12/2026 cumplan no más de 15 años (categoría 2011).

• 9ª categoría: jugadores que al 31/12/2026 cumplan no más de 14 años (categoría 2012).

Equipos participantes por zona

Juveniles Primera Nacional – Zona Metropolitana (27 instituciones)

Primera Nacional (18): Acassuso, Agropecuario, Almagro, All Boys, Almirante Brown, Atlanta, Chacarita Juniors, Colegiales, Defensores de Belgrano, Deportivo Morón, Estudiantes, Los Andes, Midland, Nueva Chicago, San Miguel, San Telmo, Temperley y Tristán Suárez.

Primera B (9): Arsenal F.C., Brown, Comunicaciones, Defensores Unidos, Deportivo Merlo, Flandria, Talleres (R.E.), UAI Urquiza y Villa Dálmine.

Juveniles Primera Nacional – Zona Interior (11 instituciones)

Alumni (Villa María, Córdoba), Camioneros (Córdoba), Colón (Colonia Caroya, Córdoba), FADEP (Mendoza), Juventud Unida (San Luis), Jorge Newbery (San Luis), Las Palmas (Córdoba), 9 de Julio (Rafaela), Patronato (Paraná), Racing (Córdoba) y Sportivo Belgrano (San Francisco, Córdoba).

Fuente: Prensa de la Liga Mendocina de Fútbol