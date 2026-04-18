Franco Colapinto no puede ocultar su expectativa por correr en un Alpine por la Ciudad de Buenos Aires

auto-colapinto-formula1-exhibicion Franco Colapinto circulará por las avenidas Libertador y Sarmiento en un monoplaza con motor Renault V8 y estética de Alpine.

Franco Colapinto y el "sueño" del Road Show en la Ciudad de Buenos Aires

A ocho días de rodar por Palermo, el piloto nacido en Pilar aseguró que es "un sueño hecho realidad" poder llevar un auto de Fórmula 1 a su país. Además remarcó la importancia de acercarle este tipo de espectáculo a los fanáticos argentinos, teniendo en cuenta la dificultad que representa para muchos viajar a Europa para seguir de cerca a la categoría.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Colapinto_news/status/2044493664743805046&partner=&hide_thread=false SALIERON A LA VENTA NUEVAS ENTRADAS PARA EL "ROAD SHOW DE FRANCO"



En una nueva zona llamada "TRACKSIDE CLARO” Y SALE 80.000 PESOS



CORRAN PORQUE VUELANNN pic.twitter.com/wjh0mK3696 — Colapinto News (@Colapinto_news) April 15, 2026

Además, Franco Colapinto agradeció a quienes hicieron posible la exhibición y deseó que la jornada sea especial para el público local. En ese sentido, se ilusionó con que el evento quede marcado en la memoria de los argentinos como un momento histórico para el automovilismo nacional.

La exhibición se llevará a cabo sobre un circuito callejero montado en la zona de Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento, en Palermo, y el argentino estará al volante de un monoplaza con motor Renault V8 y estética de Alpine. Según la información oficial, será la primera vez que un piloto argentino conduzca un auto de Fórmula 1 en las calles de Buenos Aires.

La historia de la Formula 1 y las calle de la Ciudad de Buenos Aires

Si bien Palermo y la Costanera Sur fueron escenario para muchas carreras locales en las décadas del '30 y '40, esta zona tuvo su bautismo internacional durante el nacimiento de lo que sería la Fórmula 1.

Precisamente el 30 de enero de 1949 se corrió un Gran Premio por los bosques de Palermo, y el ganador fue el italiano Alberto Ascari , con un Maserati 4CLT, seguido por Luigi Villoresi y el argentino Oscar Alfredo Gálvez completando el podio. Aquella competencia se realizó en el marco de las Temporadas Internacionales, la base del posterior Campeonato Mundial de Fórmula 1, iniciado oficialmente un año después y que tuvo al balcarceño Juan Manuel Fangio como primer campeón.