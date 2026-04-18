Franco Colapinto no puede ocultar su expectativa por correr en un Alpine por la Ciudad de Buenos Aires

A poco más de una semana de hecho casi inédito, Franco Colapinto no pudo ocultar su entusiasmo por la exhibición que protagonizará en dos de las avenidas principales del barrio de Palermo. Será el primer piloto argentino en rodar con un Fórmula 1 en las calles porteñas.
El piloto argentino que integra el equipo francés Alpine conducirá un Lotus E20 del año 2012 en un evento que marcará el regreso de un auto de Fórmula 1 a la Ciudad de Buenos Aires después de 14 años. El antecedente anterior fue la exhibición que se realizó en diciembre de 2012, sobre el mismo circuito callejero que usará Franco el próximo 26 de este mes (avenidas Libertador y Sarmiento).
En aquella oportunidad, el protagonista fue el australiano Daniel Ricciardo, quien se presentó con el Red Bull RB7, el auto con el que la escudería logró los campeonatos de Pilotos y Constructores en 2011.
Franco Colapinto y el "sueño" del Road Show en la Ciudad de Buenos Aires
A ocho días de rodar por Palermo, el piloto nacido en Pilar aseguró que es "un sueño hecho realidad" poder llevar un auto de Fórmula 1 a su país. Además remarcó la importancia de acercarle este tipo de espectáculo a los fanáticos argentinos, teniendo en cuenta la dificultad que representa para muchos viajar a Europa para seguir de cerca a la categoría.
Además, Franco Colapinto agradeció a quienes hicieron posible la exhibición y deseó que la jornada sea especial para el público local. En ese sentido, se ilusionó con que el evento quede marcado en la memoria de los argentinos como un momento histórico para el automovilismo nacional.
La historia de la Formula 1 y las calle de la Ciudad de Buenos Aires
Si bien Palermo y la Costanera Sur fueron escenario para muchas carreras locales en las décadas del '30 y '40, esta zona tuvo su bautismo internacional durante el nacimiento de lo que sería la Fórmula 1.
Precisamente el 30 de enero de 1949 se corrió un Gran Premio por los bosques de Palermo, y el ganador fue el italiano Alberto Ascari , con un Maserati 4CLT, seguido por Luigi Villoresi y el argentino Oscar Alfredo Gálvez completando el podio. Aquella competencia se realizó en el marco de las Temporadas Internacionales, la base del posterior Campeonato Mundial de Fórmula 1, iniciado oficialmente un año después y que tuvo al balcarceño Juan Manuel Fangio como primer campeón.