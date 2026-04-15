Franco Colapinto giró en Silverstone con el Alpine, en la víspera de su viaje a la Argentina

Mientras Franco Colapinto se prepara para emprender su viaje a la Argentina para el road show que dará en Buenos Aires el próximo 26 de abril, su labor respecto a la Fórmula 1 continúa y el argentino se alista para el momento en el que se retome la acción de la máxima competencia.
Este miércoles, en el circuito de Silverstone,Franco Colapinto giró en el A526 de Alpine pensando en el momento en el que se retome la actividad de la Fórmula 1. La misma se dará el fin de semana del 3 de mayo con el Gran Premio de Miami.
Franco Colapinto trabajó en Silverstone antes de viajar a la Argentina
El piloto argentino hizo trabajos con el Alpine en el trazado británico y completó 200 kilómetros. Esta jornada para Colapinto no solo tuvo que ver con realizar algunas labores con el auto sino que también fue para efectuar uno de los días de filmación que tiene habilitado cada escudería para promoción, según el reglamento de la FIA. La escuadra francesa ya había filmado previamente con Pierre Gasly, en enero, también en Silverstone.
Con esta finalidad doble, no solo como movida de marketing sino también la intención de aprovechar para trabajar con el auto de cara a la actividad que viene en la continuidad del calendario de la Fórmula 1, Colapinto saltó a la pista antes de su viaje a territorio nacional. La particularidad de este tipo de actividad es que no se puede girar en igual condición que en las carreras. Los compuestos de neumáticos habituales que suelen usarse en los Grandes Premios no están habilitados sino que se emplean unidades de exhibición. Además el motor posee una unidad de control que es monitoreado por la FIA.
Franco Colapinto, en vísperas de viajar a la Argentina
En los próximos días, Franco Colapinto viajará a la Argentina para el evento exhibición que se realizará en Buenos Aires el 26 de abril. El piloto argentino conducirá un monoplaza del BWT Alpine Formula One Team en un circuito callejero especialmente montado en Palermo. El trazado tendrá una extensión de 2 kilómetros y pasará sobre avenidas emblemáticas como Libertador y Sarmiento.
Será la primera vez luego de 28 años que un auto de Fórmula 1 recorrerá las calles de la capital argentina. La última vez que se dio esta situación fue en el Gran Premio que se disputó el 12 de abril de 1998, en el Autódromo Oscar y Alfredo Gálvez de Buenos Aires, donde el mítico Michael Schumacher resultó ganador.