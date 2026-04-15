Franco Colapinto giró en Silverstone con el Alpine, en la víspera de su viaje a la Argentina

Con esta finalidad doble, no solo como movida de marketing sino también la intención de aprovechar para trabajar con el auto de cara a la actividad que viene en la continuidad del calendario de la Fórmula 1, Colapinto saltó a la pista antes de su viaje a territorio nacional. La particularidad de este tipo de actividad es que no se puede girar en igual condición que en las carreras. Los compuestos de neumáticos habituales que suelen usarse en los Grandes Premios no están habilitados sino que se emplean unidades de exhibición. Además el motor posee una unidad de control que es monitoreado por la FIA.

colapinto silverstone 2 Franco Colapinto viará a la Argentina en los próximos días para la exhibición que realizará en Buenos Aires.

Franco Colapinto, en vísperas de viajar a la Argentina

En los próximos días, Franco Colapinto viajará a la Argentina para el evento exhibición que se realizará en Buenos Aires el 26 de abril. El piloto argentino conducirá un monoplaza del BWT Alpine Formula One Team en un circuito callejero especialmente montado en Palermo. El trazado tendrá una extensión de 2 kilómetros y pasará sobre avenidas emblemáticas como Libertador y Sarmiento.

Será la primera vez luego de 28 años que un auto de Fórmula 1 recorrerá las calles de la capital argentina. La última vez que se dio esta situación fue en el Gran Premio que se disputó el 12 de abril de 1998, en el Autódromo Oscar y Alfredo Gálvez de Buenos Aires, donde el mítico Michael Schumacher resultó ganador.