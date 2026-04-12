Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Franco Colapinto y la Fórmula 1 sufrieron un parate obligatorio debido a la compleja situación geopolítica en Medio Oriente es por eso que la agenda tuvo que modificarse frente a un bache inesperado. Es así que el piloto argentino no tuvo actividad oficial durante abril, pero continúa entrenando para brillar en el GP de Miami.
Originalmente, el calendario de 2026 estipulaba que tras la gira por Oceanía y Asia (Australia, China y Japón), la F1 aterrizaría en el Circuito Internacional de Sakhir (Baréin) el 12 de abril y en Jeddah (Arabia Saudita) el 19 del mismo mes, algo que finalmente no sucedió.
Franco Colapinto no tendrá actividad en abril
El conflicto bélico en Medio Oriente - que ha afectado la seguridad aérea y las garantías logísticas en la región - obligó a la FIA y a Liberty Media a cancelar la actividad que estaba programada en el Circuito Internacional de Sakhir (Baréin) y en Jeddad (Arabia Saudita).
Esta decisión dejó un hueco de cinco semanas sin actividad oficial, un escenario inédito para el inicio de una temporada que prometía ser la más larga de la historia con 24 carreras, ahora reducidas a 22.
La última carrera de Franco Colapinto fue en el Gran Premio de Japón donde el argentino quedó en el puesto 16 mientras que la competencia fue ganada por Kimi Antonelli.
Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto
Los fanáticos de Franco Colapinto tendrán que esperar a que comience mayo porque el piloto argentino volverá a subirse a su monoplaza de Alpine para el Gran Premio de Miami, que se disputará del 1 al 3 de mayo.
Este evento no será uno más ya que contará con el formato Sprint, lo que significa que el pilarense tendrá doble oportunidad de sumar puntos en suelo estadounidense, un territorio donde siempre ha sentido el fuerte apoyo de la comunidad latina.
Luego de la competencia que se realizará en Estados Unidos, Colapinto correrá en Canadá (entre el 22 y el 24 de mayo) y en Mónaco (entre el 5 y el 7 de junio).