Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Esta decisión dejó un hueco de cinco semanas sin actividad oficial, un escenario inédito para el inicio de una temporada que prometía ser la más larga de la historia con 24 carreras, ahora reducidas a 22.

La última carrera de Franco Colapinto fue en el Gran Premio de Japón donde el argentino quedó en el puesto 16 mientras que la competencia fue ganada por Kimi Antonelli.

Alpine Alpine puso en valor lo logrado por Pierre Gasly y Franco Colapinto en 2026 comparándolo con el 2025.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto

Los fanáticos de Franco Colapinto tendrán que esperar a que comience mayo porque el piloto argentino volverá a subirse a su monoplaza de Alpine para el Gran Premio de Miami, que se disputará del 1 al 3 de mayo.

Este evento no será uno más ya que contará con el formato Sprint, lo que significa que el pilarense tendrá doble oportunidad de sumar puntos en suelo estadounidense, un territorio donde siempre ha sentido el fuerte apoyo de la comunidad latina.

Luego de la competencia que se realizará en Estados Unidos, Colapinto correrá en Canadá (entre el 22 y el 24 de mayo) y en Mónaco (entre el 5 y el 7 de junio).