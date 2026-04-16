Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto tras la modificación del calendario de la Fórmula 1

LaFórmula 1 tenía planificada dos competencias en abril: los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita; sin embargo, el calendario se vio modificado por la guerra de Medio Oriente por lo que Franco Colapinto estará sin competir durante todo el mes.
Es así que debida a la compleja situación geopolítica la actividad de la Máxima retornará con el Gran Premio de Miami, aunque los fanáticos de la F1 deberán esperar para volver a ver al argentino en las pistas en el monoplaza de Alpine.
Franco Colapinto sin actividad oficial durante abril
Originalmente, el calendario de 2026 estipulaba que tras la gira por Asia (Australia, China y Japón), la F1 aterrizaría en el Circuito Internacional de Sakhir (Baréin) el 12 de abril y en Jeddah (Arabia Saudita) el 19 del mismo mes.
Sin embargo, la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente - que ha afectado la seguridad aérea y las garantías logísticas en la región - obligó a la FIA y a Liberty Media a cancelar ambas fechas.
Esta decisión deja un hueco de cinco semanas sin actividad oficial, un escenario inédito para el inicio de una temporada que prometía ser la más larga de la historia con 24 carreras, ahora reducidas a 22.
Recién en los primeros días de mayo la Fórmula 1 volverá al calendario estipulado cuando Franco Colapinto se suba al monoplaza de Alpine en el Gran Premio de Miami, que se disputará desde el 1 al 3 de mayo.
En esta oportunidad la grilla de actividades determinó que durante el sábado 2 de mayo se realice la competencia bajo el formato Sprint, lo que significa que el argentino tendrá una doble oportunidad de sumar puntos en suelo estadounidense en una pista donde siente el fuerte apoyo de la comunidad latina.
Luego de la competencia que se realizará en Estados Unidos, Colapinto correrá en Canadá (entre el 22 y el 24 de mayo) y en Mónaco (entre el 5 y el 7 de junio).