Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto tras la modificación del calendario de la Fórmula 1

Sin embargo, la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente - que ha afectado la seguridad aérea y las garantías logísticas en la región - obligó a la FIA y a Liberty Media a cancelar ambas fechas.

Esta decisión deja un hueco de cinco semanas sin actividad oficial, un escenario inédito para el inicio de una temporada que prometía ser la más larga de la historia con 24 carreras, ahora reducidas a 22.

No obstante, los fanáticos de Franco Colapinto podrán ver rodar al argentino porque visitará al país para el road show que se realizará en Buenos Aires el próximo 26 de abril.

Franco Colapinto - Alpine Franco Colapinto busca volver a sumar puntos para Alpine.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto

Recién en los primeros días de mayo la Fórmula 1 volverá al calendario estipulado cuando Franco Colapinto se suba al monoplaza de Alpine en el Gran Premio de Miami, que se disputará desde el 1 al 3 de mayo.

En esta oportunidad la grilla de actividades determinó que durante el sábado 2 de mayo se realice la competencia bajo el formato Sprint, lo que significa que el argentino tendrá una doble oportunidad de sumar puntos en suelo estadounidense en una pista donde siente el fuerte apoyo de la comunidad latina.

Luego de la competencia que se realizará en Estados Unidos, Colapinto correrá en Canadá (entre el 22 y el 24 de mayo) y en Mónaco (entre el 5 y el 7 de junio).