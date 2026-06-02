Marcelo Bielsa afronta su tercer Mundial: "Con ilusión, con expectativa y con placer

Marcelo Bielsa volvió a dejar una frase de alto impacto al referirse a la ilusión de Uruguay en el Mundial 2026 y aseguró que estaría dispuesto a entregar “todo lo que ganó” con tal de salir entre los cuatro mejores o conquistar la Copa del Mundo.
Marcelo Bielsa volvió a dejar una frase de alto impacto al referirse a la ilusión de Uruguay en el Mundial 2026 y aseguró que estaría dispuesto a entregar “todo lo que ganó” con tal de salir entre los cuatro mejores
Marcelo Bielsa volvió a dejar una frase de alto impacto al referirse a la ilusión de Uruguay en el Mundial 2026 y aseguró que estaría dispuesto a entregar “todo lo que ganó” con tal de salir entre los cuatro mejores o conquistar la Copa del Mundo.
El director técnico de la selección “charrúa” brindó una conferencia de prensa en la previa del certamen, en el que su equipo compartirá grupo con España, Cabo Verde y Arabia Saudita, y habló fiel a su estilo sobre la responsabilidad que implica conducir a un seleccionado nacional.
Bielsa sostuvo que le cuesta creer que no exista entusiasmo mundialista en países tan futboleros como Uruguay o Argentina, y remarcó que él vive la previa con ilusión, expectativa y placer, aunque también con el peso lógico de cargar con la esperanza de la gente.
En ese contexto, el “Loco” recordó una charla con Eduardo Berizzo de su etapa en la Selección argentina y comparó la conducción de un equipo nacional con llevar “una piedra de 1.000 kilos” sobre la espalda por la obligación de representar el deseo colectivo de un pueblo.
Luego, el rosarino profundizó sobre el valor emocional que tiene el fútbol para la gente y dejó la frase más fuerte de la conferencia: “Daría todo lo que gané” por alcanzar una instancia decisiva o ser campeón del mundo con Uruguay.
El entrenador también se refirió al impacto social del fútbol y apuntó que, muchas veces, quienes menos tienen son los que más necesitan de esas alegrías populares que no se compran y que una selección puede ofrecer durante una Copa del Mundo.
Bielsa ya sabe lo que significa dirigir en una cita mundialista: estuvo al frente de la Selección argentina en Corea-Japón 2002, donde quedó eliminado en la fase de grupos pese a una gran Eliminatoria, y luego condujo a Chile en Sudáfrica 2010, certamen en el que alcanzó los octavos de final.
Ahora, con Uruguay, tendrá una nueva oportunidad de competir en el máximo escenario, con un equipo renovado, competitivo y cargado de expectativa, en un grupo exigente que tendrá a España como principal candidato.