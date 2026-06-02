Cómo está Lionel Messi a menos de 15 días de iniciar su sexto Mundial con la Selección argentina

En estos primeros días en Kansas el objetivo del rosarino es superar por completo las molestias en el isquiotibial izquierdo generadas por una "fatiga muscular" y su participación en las prácticas será progresiva a medida que se acerque el debut.

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Con una sonrisa, Lionel Messi subió al micro en camino a la primera práctica de la Selección Argentina en Kansas City.



Lo escoltan De Paul, Paredes, Lo Celso y Otamendi.



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La presencia de Messi en los amistosos previos al Mundial 2026

Es un hecho que Lionel Messi no va a jugar este sábado 6 de junio ante Honduras, en Texas, el primero de los amistosos preparatorios que tiene agendados la Selección argentina antes del debut.

El objetivo del cuerpo técnico y del propio Messi es que llegue a estar plenamente recuperado para la semana previa al partido con Argelia y aunque dependerá de su evolución no descartan que pueda tener minutos en el amistoso ante Islandia, en Alabama, el martes 9 de junio.