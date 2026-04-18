Deportivo Maipú visita a Patronato en un partido clave: hora y cómo verlo

Deportivo Maipú este sábado visitará a Patronato, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella de Paraná. Este cotejo es correspondiente a la 10ma fecha del Torneo de la Primera Nacional, en el marco de la Zona B. En lo que será el segundo partido de Mariano Echeverría como DT del Cruzado.
El cotejo entre el Cruzado y el Patrón se jugará bajo el arbitraje de Nahuel Viñas .y se podrá seguir por Radio Nihuil y la plataforma LPF Play.
El Deportivo Maipú viene de ganar 3 a 1 a Colegiales en el estadio Omar Higinio Sperdutti en el debut de Mariano Echeverría que tuvo un arranque ganador como DT del equipo.
El equipo de calle Vergara que volvió a ganar tras cinco partidos (1 empate y 4 derrotas) intentará ganar para salir de la zona de descenso, ya que ocupa el último puesto con 7 unidades (2 triunfos, 1 empate y 5 caídas).
Patronato viene de superar 1 a 0 a Almagro, en el encuentro que debutó Marcelo Candía como entrenador interino tras la salida de Rubén Forestello y lo ratitificaron en el cargo a Candia para la continuidad del torneo.
El Rojinegro ganó .tras dos derrotas seguidas, tiene 8 puntos y está en la lucha por permanecer en la categoría. Tiene 8 puntos uno más que el Deportivo Maipú
El historial entre el Deportivo Maipú y Patronato
Se enfrentaron en cuatro ocasiones con un dos triunfos para el Deportivo Maipú uno de Patronato y un empate.
El único gol del encuentro entre el Cruzado y el Rojinegro lo hizo Santiago Bellatti a los 32' del segundo tiempo.
Probables Formaciones y detalles del partido:
Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello y Fernando Moreyra; Juan Salas, Augusto Picco, Brandon Cortés y Valentín Pereyra; Franco Soldano y Tomás Attis. DT:Marcelo Candia
Deportivo Maipú:Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Aron Agüero y Juan Pablo de La Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Matiás Viguet y Marcelo Eggel; Lisandro Cabrera y Franco Saccone. DT: Mariano Echeverría.