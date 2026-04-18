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Deportivo Maipú visita a Patronato en un partido clave: hora y cómo verlo

Deportivo Maipú jugará este sábado desde las 20 ante Patronato, en Paraná, por la fecha 10 del torneo de la Primera Nacional

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Deportivo Maipú visitará a Patronato, desde las 20, en Paraná.

Deportivo Maipú visitará a Patronato, desde las 20, en Paraná.

Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Deportivo Maipú este sábado visitará a Patronato, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella de Paraná. Este cotejo es correspondiente a la 10ma fecha del Torneo de la Primera Nacional, en el marco de la Zona B. En lo que será el segundo partido de Mariano Echeverría como DT del Cruzado.

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Deportivo Maipú viene de ganarle a Colegiales, y buscará lograr un resultado positivo frente a Patronato.

Deportivo Maipú viene de ganarle a Colegiales, y buscará lograr un resultado positivo frente a Patronato.

El cotejo entre el Cruzado y el Patrón se jugará bajo el arbitraje de Nahuel Viñas .y se podrá seguir por Radio Nihuil y la plataforma LPF Play.

El Deportivo Maipú viene de ganar 3 a 1 a Colegiales en el estadio Omar Higinio Sperdutti en el debut de Mariano Echeverría que tuvo un arranque ganador como DT del equipo.

El equipo de calle Vergara que volvió a ganar tras cinco partidos (1 empate y 4 derrotas) intentará ganar para salir de la zona de descenso, ya que ocupa el último puesto con 7 unidades (2 triunfos, 1 empate y 5 caídas).

Convocados maipú.

Dos bajas importantes en el Deportivo Maipú

Deportivo Maipú tendrá dos bajas importantes para visitar a Patronato, una es por la lesión de Fausto Montero, quién se confirmó que sufrió la ruptura del ligamento de la rodilla derecha, y tendrá varios meses de inactividad; y la otra es porque Juan Pablo Gobetto, el goleador, llegó a la quinta amarilla. Gastón Mansilla y Lisandro Cabrera serían los reemplazantes.

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Mariano Echeverría tuvo un arranque ganador como DT del Deportivo Maipú.

Mariano Echeverría tuvo un arranque ganador como DT del Deportivo Maipú.

Así llega Patronato, el rival del Deportivo Maipú

Patronato viene de superar 1 a 0 a Almagro, en el encuentro que debutó Marcelo Candía como entrenador interino tras la salida de Rubén Forestello y lo ratitificaron en el cargo a Candia para la continuidad del torneo.

El Rojinegro ganó .tras dos derrotas seguidas, tiene 8 puntos y está en la lucha por permanecer en la categoría. Tiene 8 puntos uno más que el Deportivo Maipú

El historial entre el Deportivo Maipú y Patronato

Se enfrentaron en cuatro ocasiones con un dos triunfos para el Deportivo Maipú uno de Patronato y un empate.

El último partido fue favorable a Patronato que venció por 1 a 0 al Deportivo Maipú en Paraná. El partido se disputó el 20 de julio de julio del año pasado.

El único gol del encuentro entre el Cruzado y el Rojinegro lo hizo Santiago Bellatti a los 32' del segundo tiempo.

Probables Formaciones y detalles del partido:

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello y Fernando Moreyra; Juan Salas, Augusto Picco, Brandon Cortés y Valentín Pereyra; Franco Soldano y Tomás Attis. DT:Marcelo Candia

Deportivo Maipú:Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Aron Agüero y Juan Pablo de La Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Matiás Viguet y Marcelo Eggel; Lisandro Cabrera y Franco Saccone. DT: Mariano Echeverría.

Estadio: Patronato

Árbitro: Nahuel Viñas

Hora: 20

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