Deportivo Maipú visita a Patronato en un partido clave: hora y cómo verlo

El equipo de calle Vergara que volvió a ganar tras cinco partidos (1 empate y 4 derrotas) intentará ganar para salir de la zona de descenso, ya que ocupa el último puesto con 7 unidades (2 triunfos, 1 empate y 5 caídas).

Convocados maipú.

Dos bajas importantes en el Deportivo Maipú

Deportivo Maipú tendrá dos bajas importantes para visitar a Patronato, una es por la lesión de Fausto Montero, quién se confirmó que sufrió la ruptura del ligamento de la rodilla derecha, y tendrá varios meses de inactividad; y la otra es porque Juan Pablo Gobetto, el goleador, llegó a la quinta amarilla. Gastón Mansilla y Lisandro Cabrera serían los reemplazantes.

mariano-echeverria-deportivo-maipu1 Mariano Echeverría tuvo un arranque ganador como DT del Deportivo Maipú. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Así llega Patronato, el rival del Deportivo Maipú

Patronato viene de superar 1 a 0 a Almagro, en el encuentro que debutó Marcelo Candía como entrenador interino tras la salida de Rubén Forestello y lo ratitificaron en el cargo a Candia para la continuidad del torneo.

El Rojinegro ganó .tras dos derrotas seguidas, tiene 8 puntos y está en la lucha por permanecer en la categoría. Tiene 8 puntos uno más que el Deportivo Maipú

El historial entre el Deportivo Maipú y Patronato

Se enfrentaron en cuatro ocasiones con un dos triunfos para el Deportivo Maipú uno de Patronato y un empate.

El último partido fue favorable a Patronato que venció por 1 a 0 al Deportivo Maipú en Paraná. El partido se disputó el 20 de julio de julio del año pasado.

El único gol del encuentro entre el Cruzado y el Rojinegro lo hizo Santiago Bellatti a los 32' del segundo tiempo.

Probables Formaciones y detalles del partido:

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello y Fernando Moreyra; Juan Salas, Augusto Picco, Brandon Cortés y Valentín Pereyra; Franco Soldano y Tomás Attis. DT:Marcelo Candia

Deportivo Maipú:Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Aron Agüero y Juan Pablo de La Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Matiás Viguet y Marcelo Eggel; Lisandro Cabrera y Franco Saccone. DT: Mariano Echeverría.

Estadio: Patronato

Árbitro: Nahuel Viñas

Hora: 20