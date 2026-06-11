A partir de este jueves y por 24 horas un nuevo corte de agua deja sin servicio una zona conocida

Estas tareas forman parte del plan de mantenimiento preventivo de las instalaciones que permitirán asegurar la continuidad operativa de estos establecimientos, fundamentales para el bombeo y el sistema de distribución de agua potable. Para llevar a cabo estas tareas se procederá a la parada temporal de las instalaciones, con implicancia en el bombeo de agua potable a las redes.

Es decir, podría registrarse una afectación en el normal funcionamiento del servicio desde las 21 hs. de hoy hasta las primeras horas de la tarde del día siguiente en las localidades de Merlo y Parque San Martín y en algunos barrios del centro de la Ciudad de Buenos Aires. El servicio se normalizará progresivamente.

Qué hacer ante la falta de agua

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

agua (2) Mientras se realizan trabajos en la red de agua, es necesario darle un uso primordial y no derrochar.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes .

. Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante cualquier duda, AySA recuerda a los usuarios que tienen a disposición los canales de atención autogestionada: WhatsApp: 11-5984-5794.Además, pueden contactarse a través de los canales oficiales de Instagram: @aysa.oficial y Facebook: AySA.Argentina de 6 a 24 horas, o llamando al 0800-321-AGUA (2482), disponible las 24 horas.