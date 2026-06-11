Agua y Saneamientos Argentinos S.A. anunció un corte de agua este jueves 11 de junio de 2026 en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detallan el área afectada y los horarios correspondientes.
A partir de este jueves y por 24 horas un nuevo corte de agua deja sin servicio una zona conocida
La empresa operadora de agua y saneamiento, informó que hay un corte de agua programado para optimizar el sistema en algunas zonas del AMBA
Agua y Saneamientos Argentinos es una empresa pública argentina perteneciente al Gobierno de Argentina, dedicada a la prestación de servicios de agua corriente y cloacas. Es la sucesora de Aguas Argentinas, que a su vez sucedió a Obras Sanitarias de la Nación, fundada en 1912 y privatizada en 1993.
Buenos Aires: a dónde y a qué hora es el corte de agua
Con el objetivo de mantener en óptimas condiciones el sistema de distribución de agua y de garantizar la calidad del servicio de agua potable, se realizarán trabajos de mantenimiento interno en la Estación de Rebombeo Parque San Martín en Merlo y en la Estación Elevadora Centro de la Ciudad de Buenos Aires.
Estas tareas forman parte del plan de mantenimiento preventivo de las instalaciones que permitirán asegurar la continuidad operativa de estos establecimientos, fundamentales para el bombeo y el sistema de distribución de agua potable. Para llevar a cabo estas tareas se procederá a la parada temporal de las instalaciones, con implicancia en el bombeo de agua potable a las redes.
Es decir, podría registrarse una afectación en el normal funcionamiento del servicio desde las 21 hs. de hoy hasta las primeras horas de la tarde del día siguiente en las localidades de Merlo y Parque San Martín y en algunos barrios del centro de la Ciudad de Buenos Aires. El servicio se normalizará progresivamente.
Qué hacer ante la falta de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante cualquier duda, AySA recuerda a los usuarios que tienen a disposición los canales de atención autogestionada: WhatsApp: 11-5984-5794.Además, pueden contactarse a través de los canales oficiales de Instagram: @aysa.oficial y Facebook: AySA.Argentina de 6 a 24 horas, o llamando al 0800-321-AGUA (2482), disponible las 24 horas.