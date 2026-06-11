Tres jóvenes de India obtuvieron un importante reconocimiento ambiental internacional gracias a la creación de un polvo capaz de ayudar a eliminar a los plásticos del agua. Su innovación, llamada Plas-Stick, busca enfrentar uno de los desafíos ambientales más preocupantes de la actualidad: la contaminación por partículas plásticas microscópicas.
Tres adolescentes de 16 años crean un polvo que elimina los plásticos del agua: es a base de una fruta
Esta innovación ambiental resuelve uno de los desafios ambientales más complejo del siglo XXI. Ayuda a las comunidades a obtener agua limpia eliminado por completo a los microplásticos
Los estudiantes Vivaan Chhawchharia, Ariana Agarwal y Avyana Mehta fueron nombrados ganadores en Asia del Premio Tierra 2026 por desarrollar esta solución biodegradable elaborada a partir de semillas de tamarindo.
Tres adolescentes de 16 años crean un polvo que elimina los microplásticos del agua: es a base de una fruta
Según informó The Economic Times, la idea surgió después de que los tres jóvenes visitaran comunidades rurales donde muchas familias almacenaban agua potable en grandes recipientes compartidos sin acceso a sistemas avanzados de filtración. Durante el desarrollo del proyecto, los estudiantes también colaboraron con expertos del Instituto Indio de Tecnología de Guwahati (IIT Guwahati).
El funcionamiento de la solución es relativamente sencillo. Al añadir el polvo al agua contaminada, este atrae las partículas de microplástico y las agrupa en masas más grandes o grumos. Una vez formados, estos pueden retirarse manualmente o mediante el uso de un imán. Debido a que la tecnología utiliza materiales biodegradables y disponibles localmente, además de no requerir electricidad ni infraestructura costosa, sus creadores consideran que podría ser especialmente útil en comunidades rurales.
Un proyecto que ya genera impacto
En este proyecto, el tamarindo no aparece como un ingrediente exótico, sino como un residuo agrícola con potencial para una segunda vida. Sus semillas contienen compuestos naturales con propiedades adhesivas, una característica que el equipo decidió aprovechar para lograr que las partículas de microplástico se unan entre sí y dejen de permanecer dispersas en el agua.
De acuerdo con The Earth Prize, Plas-Stick ya ha llegado a más de 8.000 estudiantes y profesores a través de actividades de demostración y concienciación ambiental. Además, el proyecto ha contado con el respaldo y la colaboración de profesionales del IIT Guwahati, uno de los centros tecnológicos más reconocidos de India.
Sin embargo, pese al reconocimiento internacional recibido, la iniciativa aún se encuentra en fase de desarrollo. Hasta el momento, Plas-Stick no ha sido sometido a pruebas científicas independientes a gran escala, por lo que serán necesarios nuevos estudios y procesos de validación antes de que la solución pueda implementarse de manera masiva.