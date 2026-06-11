Tres adolescentes de 16 años crean un polvo que elimina los plásticos del agua: es a base de una fruta

El funcionamiento de la solución es relativamente sencillo. Al añadir el polvo al agua contaminada, este atrae las partículas de microplástico y las agrupa en masas más grandes o grumos. Una vez formados, estos pueden retirarse manualmente o mediante el uso de un imán. Debido a que la tecnología utiliza materiales biodegradables y disponibles localmente, además de no requerir electricidad ni infraestructura costosa, sus creadores consideran que podría ser especialmente útil en comunidades rurales.

Plástico y semillas de tamarido

Un proyecto que ya genera impacto

En este proyecto, el tamarindo no aparece como un ingrediente exótico, sino como un residuo agrícola con potencial para una segunda vida. Sus semillas contienen compuestos naturales con propiedades adhesivas, una característica que el equipo decidió aprovechar para lograr que las partículas de microplástico se unan entre sí y dejen de permanecer dispersas en el agua.

De acuerdo con The Earth Prize, Plas-Stick ya ha llegado a más de 8.000 estudiantes y profesores a través de actividades de demostración y concienciación ambiental. Además, el proyecto ha contado con el respaldo y la colaboración de profesionales del IIT Guwahati, uno de los centros tecnológicos más reconocidos de India.

Sin embargo, pese al reconocimiento internacional recibido, la iniciativa aún se encuentra en fase de desarrollo. Hasta el momento, Plas-Stick no ha sido sometido a pruebas científicas independientes a gran escala, por lo que serán necesarios nuevos estudios y procesos de validación antes de que la solución pueda implementarse de manera masiva.