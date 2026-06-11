Franco Colapinto en modo Mundial y con buenas expectativas para el Gran Premio de Barcelona

El Mundial a la vista

En otro pasaje de la conferencia de prensa, los pilotos fueron consultados por la Copa del Mundo próxima a comenzar y Colapinto dejó entrever su entusiasmo por la Selección argentina y Lionel Messi.

colapinto scaloneta Colapinto jugando un rato al fútbol en la previa del Gran Premio de Barcelona.

Un divertido ida y vuelta entre Antonelli, Sainz y el argentino se produjo al hablar del Mundial en la conferencia. "Espero que gane España, tenemos un equipo muy fuerte; lo demostramos en la Eurocopa, así que es hora de que volvamos a ganar", expresó el piloto español de Williams, a lo que Colapinto respondió: "Argentina juega bien en los momentos de presión. No voy a decir que ganaremos, porque eso traería mala suerte, pero espero que tengamos un buen Mundial". Por su parte, Antonelli, oriundo de una Italia afuera de la Copa del Mundo, bromeó: "No me pregunten por el Mundial".

Cronograma del Gran Premio de Barcelona

Viernes 12 de junio

Práctica libre 1: 8.30

Práctica libre 2: 12

Sábado 13 de junio

Práctica libre 3: 07.30

Clasificación: 11

Domingo 14 de junio

Carrera: 10

La actividad del fin de semana de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo a través de las señales de Fox Sports y por la plataforma de streaming Disney+ Premium.