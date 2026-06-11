Franco Colapinto en modo Mundial y con buenas expectativas para el Gran Premio de Barcelona

Este fin de semana tendrá acción la Fórmula 1 con el Gran Premio de Barcelona y Franco Colapinto mostró sus buenas expectativas para Alpine en la antesala de una nueva fecha del campeonato mundial.
Franco Colapinto correrá el Gran Premio de Barcelona este fin de semana, en la séptima fecha de la Fórmula 1 2026
Este fin de semana tendrá acción la Fórmula 1 con el Gran Premio de Barcelona y Franco Colapinto mostró sus buenas expectativas para Alpine en la antesala de una nueva fecha del campeonato mundial.
En el circuito de Barcelona-Cataluña, Franco Colapinto intentará mostrar una mejor versión que en el Gran Premio de Monaco donde culminó en la décimo cuarta ubicación en una pista en la que volvió a imponerse Kimi Antonelli.
Franco Colapinto participó del Media Day del Gran Premio de Barcelona, junto a Kimi Antonelli y Carlos Sainz, y mostró su optimismo de cara a un nuevo fin de semana de carrera. "Me siento más cómodo en el coche y en armonía. Creo que Miami fue la dirección correcta. Encontramos algunos pasos que me pusieron en un mejor lugar, así que me siento más conectado con el coche", señaló el piloto argentino.
En otro pasaje de la conferencia de prensa, los pilotos fueron consultados por la Copa del Mundo próxima a comenzar y Colapinto dejó entrever su entusiasmo por la Selección argentina y Lionel Messi.
Un divertido ida y vuelta entre Antonelli, Sainz y el argentino se produjo al hablar del Mundial en la conferencia. "Espero que gane España, tenemos un equipo muy fuerte; lo demostramos en la Eurocopa, así que es hora de que volvamos a ganar", expresó el piloto español de Williams, a lo que Colapinto respondió: "Argentina juega bien en los momentos de presión. No voy a decir que ganaremos, porque eso traería mala suerte, pero espero que tengamos un buen Mundial". Por su parte, Antonelli, oriundo de una Italia afuera de la Copa del Mundo, bromeó: "No me pregunten por el Mundial".
Viernes 12 de junio
Práctica libre 1: 8.30
Práctica libre 2: 12
Sábado 13 de junio
Práctica libre 3: 07.30
Clasificación: 11
Domingo 14 de junio
Carrera: 10
La actividad del fin de semana de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo a través de las señales de Fox Sports y por la plataforma de streaming Disney+ Premium.