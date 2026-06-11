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Fórmula 1

Franco Colapinto en modo Mundial y con buenas expectativas para el Gran Premio de Barcelona

Franco Colapinto correrá el Gran Premio de Barcelona este fin de semana, en la séptima fecha de la Fórmula 1 2026

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Franco Colapinto llegó al paddock con una remera homenaje a la Scaloneta, en la antesala del inicio de la Copa del Mundo. 

Franco Colapinto llegó al paddock con una remera homenaje a la Scaloneta, en la antesala del inicio de la Copa del Mundo. 

Este fin de semana tendrá acción la Fórmula 1 con el Gran Premio de Barcelona y Franco Colapinto mostró sus buenas expectativas para Alpine en la antesala de una nueva fecha del campeonato mundial.

En el circuito de Barcelona-Cataluña, Franco Colapinto intentará mostrar una mejor versión que en el Gran Premio de Monaco donde culminó en la décimo cuarta ubicación en una pista en la que volvió a imponerse Kimi Antonelli.

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Franco Colapinto y su buen pálpito para el Gran Premio de Barcelona

Franco Colapinto participó del Media Day del Gran Premio de Barcelona, junto a Kimi Antonelli y Carlos Sainz, y mostró su optimismo de cara a un nuevo fin de semana de carrera. "Me siento más cómodo en el coche y en armonía. Creo que Miami fue la dirección correcta. Encontramos algunos pasos que me pusieron en un mejor lugar, así que me siento más conectado con el coche", señaló el piloto argentino.

El Mundial a la vista

En otro pasaje de la conferencia de prensa, los pilotos fueron consultados por la Copa del Mundo próxima a comenzar y Colapinto dejó entrever su entusiasmo por la Selección argentina y Lionel Messi.

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Colapinto jugando un rato al f&uacute;tbol en la previa del Gran Premio de Barcelona.

Colapinto jugando un rato al fútbol en la previa del Gran Premio de Barcelona.

Un divertido ida y vuelta entre Antonelli, Sainz y el argentino se produjo al hablar del Mundial en la conferencia. "Espero que gane España, tenemos un equipo muy fuerte; lo demostramos en la Eurocopa, así que es hora de que volvamos a ganar", expresó el piloto español de Williams, a lo que Colapinto respondió: "Argentina juega bien en los momentos de presión. No voy a decir que ganaremos, porque eso traería mala suerte, pero espero que tengamos un buen Mundial". Por su parte, Antonelli, oriundo de una Italia afuera de la Copa del Mundo, bromeó: "No me pregunten por el Mundial".

Cronograma del Gran Premio de Barcelona

Viernes 12 de junio

Práctica libre 1: 8.30

Práctica libre 2: 12

Sábado 13 de junio

Práctica libre 3: 07.30

Clasificación: 11

Domingo 14 de junio

Carrera: 10

La actividad del fin de semana de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo a través de las señales de Fox Sports y por la plataforma de streaming Disney+ Premium.

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