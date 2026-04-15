Fausto Montero, referente del Deportivo Maipú, sufrió una grave lesión

Deportivo Maipú superó por 3 a 1 a Colegiales, en el estadio Omar Higinio Sperdutti, por la fecha 9 de la Primera Nacional, pero el encuentro dejó una mala noticia por la lesión de Fausto Montero.
Fausto Montero, uno de los referentes del Deportivo Maipú, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y tendrá varios meses de recuperación
Deportivo Maipú superó por 3 a 1 a Colegiales, en el estadio Omar Higinio Sperdutti, por la fecha 9 de la Primera Nacional, pero el encuentro dejó una mala noticia por la lesión de Fausto Montero.
El volante central jugó como titular, pero salió lesionado y aunque falta el diagnóstico oficial y la confirmación del club, es un hecho que estará alejado varios meses de las canchas.
Fausto Montero sufrió un golpe en la rodilla derecha, debió ser remplazado a los 20' del segundo tiempo y en su lugar ingresó Gastón Mansilla.
Luego, se comprobó que el experimentado jugador sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y tiene los meniscos comprometidos por lo que deberá ser intervenido quirúrgicamente y estará varios meses fuera de las canchas.
Fausto Montero volvió en este 2026 a Deportivo Maipú, a los 37 años, venía de jugar en Atlanta y está en su segunda etapa en el club.
Montero se inició en Unión de Santa Fe (2009-16) para luego pasar por Arsenal de Sarandí (2016), Independiente Rivadavia (35 partidos en 2017), Argentinos Juniors (2018-20), Sarmiento de Junín (2021), Deportivo Maipú (2022-2024), Atlanta (2025) y este año regresó al Cruzado.
Deportivo Maipú venció a Colegiales y este sábado 18 jugará ante Patronato, en Paraná, desde las 20.
El equipo conducido por Mariano Echeverría viene de ganar, llegó a 7 unidades y jugará un partido clave en la lucha por la permanencia sin el volante Juan Pablo Gobetto. autor de un gol del triunfo ante Colegiales, quien llegó a la quinta tarjeta amarilla.