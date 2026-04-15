Fausto Montero, referente del Deportivo Maipú, sufrió una grave lesión

Luego, se comprobó que el experimentado jugador sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y tiene los meniscos comprometidos por lo que deberá ser intervenido quirúrgicamente y estará varios meses fuera de las canchas.

Fausto Montero volvió en este 2026 a Deportivo Maipú, a los 37 años, venía de jugar en Atlanta y está en su segunda etapa en el club.

Montero se inició en Unión de Santa Fe (2009-16) para luego pasar por Arsenal de Sarandí (2016), Independiente Rivadavia (35 partidos en 2017), Argentinos Juniors (2018-20), Sarmiento de Junín (2021), Deportivo Maipú (2022-2024), Atlanta (2025) y este año regresó al Cruzado.

Deportivo Maipú se prepara para jugar ante Patronato

Deportivo Maipú venció a Colegiales y este sábado 18 jugará ante Patronato, en Paraná, desde las 20.

El equipo conducido por Mariano Echeverría viene de ganar, llegó a 7 unidades y jugará un partido clave en la lucha por la permanencia sin el volante Juan Pablo Gobetto. autor de un gol del triunfo ante Colegiales, quien llegó a la quinta tarjeta amarilla.