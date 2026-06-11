Santa Rosa habilitó nuevamente las fotomultas en las rutas 7 y 50

fotomultas las heras radares de velocidad.jpg Santa Rosa habilitó otra vez las fotomultas.

Según los fundamentos, el regreso de las fotomultas responde principalmente a dos razones. La primera está vinculada con la seguridad vial porque el Ejecutivo considera que los cinemómetros son una herramienta indispensable para controlar el cumplimiento de los límites de velocidad, prevenir siniestros y proteger la integridad física de quienes circulan por la jurisdicción.

El segundo argumento está relacionado con la estabilidad jurídica y económica del municipio.

De acuerdo con el texto oficial, la suspensión del contrato exponía a la comuna a posibles reclamos indemnizatorios por parte de la empresa contratista, que ya había realizado emplazamientos administrativos extrajudiciales. En ese sentido, el Ejecutivo calificó la interrupción del servicio como una medida unilateral y arbitraria que ponía en riesgo el patrimonio municipal.

Las fotomultas en Santa Rosa estaban suspendidas desde 2024

La suspensión de las fotomultas había sido impulsada en 2024 por el Concejo Deliberante pese a que la intendenta había ejercido su facultad de veto por considerar que esa decisión afectaba atribuciones propias del Ejecutivo.

El nuevo marco normativo sostiene que el cuerpo deliberativo se había inmiscuido en facultades de gestión vinculadas con criterios de oportunidad, mérito y conveniencia que corresponden exclusivamente a la administración municipal.

Uno de los aspectos que había alimentado el debate era el porcentaje del canon establecido en el contrato con la empresa encargada del sistema. Sin embargo, en esta nueva instancia, el municipio afirmó que los valores acordados se encuentran dentro de los parámetros observados en otras jurisdicciones del país que cuentan con mecanismos similares para el control electrónico de velocidad.

flor destefanis La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis.

La ordenanza que permitió el regreso de las fotomultas fue aprobada por el Concejo en la sesión del 2 de junio y lleva las firmas de su presidente, Leonardo Amin Saile, y de la secretaria Romina Soledad Donaire. Posteriormente, la promulgación fue refrendada por la intendenta Flor Destéfanis junto con la secretaria de Gobierno y Administración, Marcela Alejandra Otaño.

Con la publicación del decreto en el Boletín Oficial y la derogación de las normas que mantenían suspendidos los controles, el sistema de fotomultas vuelve a estar plenamente operativo en las rutas 7 y 50 dentro de Santa Rosa.