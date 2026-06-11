Mercado Pago ofrece nuevas posibilidades de inversión

Renta Fija ("bonos, plazos fijos y más"): diseñado para perfiles conservadores con objetivos de corto o mediano plazo. La cartera de este fondo está compuesta por plazos fijos, bonos y letras.

Renta Variable ("empresas argentinas"): orientado a usuarios dispuestos a asumir mayor volatilidad a cambio de potenciales retornos a largo plazo. Este instrumento invierte directamente en acciones de las principales compañías del país.

El despliegue de estas opciones en la aplicación se realizará de forma paulatina. En términos regulatorios, ambos fondos son administrados por Mercado Pago Asset Management S.A. y cuentan con la custodia de Banco Industrial S.A. (BIND), bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Cuánto gano con Mercado Pago

Evolución del mercado de fondos minoristas

La compañía introdujo su primera herramienta de rendimientos diarios en 2018. Según los registros de la empresa, antes de ese lanzamiento menos del 1% de la población local colocaba su capital en opciones de inversión, mientras que en la actualidad la plataforma registra más de 20 millones de usuarios en su fondo tradicional.

Desde su implementación hace ocho años, esta modalidad de saldos remunerados -que actualmente constituye el FCI minorista más grande del país- distribuyó retornos por un valor equivalente a más de U$D 3.400 millones entre sus clientes.

Inversiones en Mercado Pago: guía de operación

Para acceder a las nuevas herramientas, el procedimiento dentro de la aplicación requiere los siguientes pasos: