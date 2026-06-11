La plataforma digital Mercado Pago incorporó a su cartera de servicios dos nuevas opciones de inversión en pesos destinadas al mercado argentino: un fondo común de inversión (FCI) de Renta Fija y otro de renta variable. Los clientes pueden operar ambas herramientas con un monto mínimo de ingreso de $100 y habilitan la disponibilidad de los fondos en un plazo de un día hábil.
Mercado Pago ofrece nuevas posibilidades de inversión
La billetera virtual incorpora opciones para perfiles conservadores y de mayor riesgo que permiten invertir desde $100 con rescate en 24 horas
La presentación de estos instrumentos coincide con una demanda creciente de opciones de ahorro en el ámbito local. De acuerdo con un relevamiento realizado por la consultora Invecq, el 50% de los encuestados manifestó intenciones de adoptar nuevas herramientas financieras, mientras que solo 3 de cada 10 señalaron haber operado previamente con fondos de renta fija o variable. El mismo informe destaca que el 74% de los usuarios argentinos se autodefine como un inversor "aprendiz" o "conservador".
Características de los nuevos fondos
Las dos herramientas lanzadas por la firma apuntan a diferentes estrategias de inversión según el perfil de riesgo del usuario:
Renta Fija ("bonos, plazos fijos y más"): diseñado para perfiles conservadores con objetivos de corto o mediano plazo. La cartera de este fondo está compuesta por plazos fijos, bonos y letras.
Renta Variable ("empresas argentinas"): orientado a usuarios dispuestos a asumir mayor volatilidad a cambio de potenciales retornos a largo plazo. Este instrumento invierte directamente en acciones de las principales compañías del país.
El despliegue de estas opciones en la aplicación se realizará de forma paulatina. En términos regulatorios, ambos fondos son administrados por Mercado Pago Asset Management S.A. y cuentan con la custodia de Banco Industrial S.A. (BIND), bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Evolución del mercado de fondos minoristas
La compañía introdujo su primera herramienta de rendimientos diarios en 2018. Según los registros de la empresa, antes de ese lanzamiento menos del 1% de la población local colocaba su capital en opciones de inversión, mientras que en la actualidad la plataforma registra más de 20 millones de usuarios en su fondo tradicional.
Desde su implementación hace ocho años, esta modalidad de saldos remunerados -que actualmente constituye el FCI minorista más grande del país- distribuyó retornos por un valor equivalente a más de U$D 3.400 millones entre sus clientes.
Inversiones en Mercado Pago: guía de operación
Para acceder a las nuevas herramientas, el procedimiento dentro de la aplicación requiere los siguientes pasos:
- Ingresar al módulo "Inversiones" desde el menú principal de la plataforma.
- Seleccionar el fondo que se adecue al perfil buscado, determinar la cantidad de dinero a colocar y aceptar los Términos y Condiciones junto al Reglamento de Gestión.
- Los rendimientos comienzan a contabilizarse a partir del primer día hábil posterior a la operación.