Deportivo Maipú ante Patronato, por la Primera Nacional: nuevo día y horario para el partido de la fecha 10

Deportivo Maipú y su segundo partido con Echeverría como DT

Deportivo Maipú tendrá su segundo partido con Mariano Echeverría como DT después del triunfo 3 a 1 a Colegiales, en el estadio Omar Higinio Sperdutti, con los goles de Juan Pablo Gobetto y el doblete de Marcelo Eggel.

El Cruzado llega entonado a jugar ante Patronato que viene de vencer 1 a 0 a Almagro en condición de visitante.

En ese partido ya no estuvo el entrenador Rubén Forestello y el equipo fue dirigido de manera interina por Marcelo Candia.

Dos bajas importantes en el Cruzado

Deportivo Maipú tendrá dos bajas importantes para visitar a Patronato, una es por la lesión de Fausto Montero quién tendrá varios meses de inactividad y la otra es porque Juan Pablo Gobetto, el goleador, llegó a la quinta amarilla.

El plantel viajará este jueves a Paraná.