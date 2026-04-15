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Deportivo Maipú ante Patronato, por la Primera Nacional: nuevo día y horario para el partido de la fecha 10

Deportivo Maipú visitará a Patronato este sábado 18 a las 20, por la fecha 10 del torneo de la Primera Nacional. En un principio se iba a jugar el domingo a las 16

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Deportivo Maipú jugará finalmente el sábado ante Patronato en Paraná.

Deportivo Maipú jugará finalmente el sábado ante Patronato en Paraná.

Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Se confirmó que el partido que deberá afrontar el Deportivo Maipú como visitante frente a Patronato, por la Zona B del torneo de la Primera Nacional, tendrá nuevo horario ya que se disputará el sábado 18 a las 20 en en el estadio Presbítero Bartolomé Grella de Paraná.

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Mariano Echeverría tendrá su segundo partido como DT del Deportivo Maipú ante Patronato.

Mariano Echeverría tendrá su segundo partido como DT del Deportivo Maipú ante Patronato.

Este encuentro, correspondiente a la fecha 10 del torneo, estaba previsto inicialmente para el domingo 19 a las 16, pero fue reprogramado para no superponerse con el superclásico entre River y Boca.

El Cruzado tiene un partido clave en la lucha por salir de la zona de descenso directo ya que tiene 7 puntos y el Rojinegro 8.

Deportivo Maipú y su segundo partido con Echeverría como DT

Deportivo Maipú tendrá su segundo partido con Mariano Echeverría como DT después del triunfo 3 a 1 a Colegiales, en el estadio Omar Higinio Sperdutti, con los goles de Juan Pablo Gobetto y el doblete de Marcelo Eggel.

El Cruzado llega entonado a jugar ante Patronato que viene de vencer 1 a 0 a Almagro en condición de visitante.

En ese partido ya no estuvo el entrenador Rubén Forestello y el equipo fue dirigido de manera interina por Marcelo Candia.

Dos bajas importantes en el Cruzado

Deportivo Maipú tendrá dos bajas importantes para visitar a Patronato, una es por la lesión de Fausto Montero quién tendrá varios meses de inactividad y la otra es porque Juan Pablo Gobetto, el goleador, llegó a la quinta amarilla.

El plantel viajará este jueves a Paraná.

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