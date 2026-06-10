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¿Lo sabías?

El famoso cereal que se usó para alimentar soldados y hoy es el desayuno más elegido por excelencia

Se trata de un producto que ocupa un lugar central en las góndolas del supermercado, pero su origen en realidad es una necesidad distinta a lo que se cree

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
El famoso cereal que se usó para alimentar soldados y hoy es el desayuno más elegido por excelencia. Foto Historia militar

El famoso cereal que se usó para alimentar soldados y hoy es el desayuno más elegido por excelencia. Foto Historia militar

El alimento básico de la dieta del soldado eran los cereales, especialmente la espelta y el trigo, que eran muy fáciles de cultivar. Cada soldado recibía cierta cantidad en grano, de forma regular. Hoy en día, sin embargo, tiene otro uso y es casi un lujo para consumir a la hora del desayuno.

Muy nutritivo y fácil de preparar era el cereal el alimento perfecto para el soldado. Gracias a este producto podía consumir un tipo de sopa espesa de cereales, cocinada con agua, leche y cualquier otra cosa que se tuviera a disposición.

Se trata de los copos de maíz. Un producto muy cambiado actualmente en cuanto a su empaquetado y precio, pero aún excelente para el desayuno.

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Los famosos copos de maiz que muchos consumen en el desayuno se remontan al siglo XIX. Eran el alimento de los soldados. Foto La Vanguardia

Los famosos copos de maiz que muchos consumen en el desayuno se remontan al siglo XIX. Eran el alimento de los soldados. Foto La Vanguardia

Copos de maíz: originalmente se usó para alimentar soldados y hoy es el desayuno más elegido por excelencia

Crujientes, con o sin azúcar, los copos de maíz son el desayuno por excelencia de miles de niños u hogares. Son prácticos, se pueden comer con cualquier infusión o yogurt. Y en realidad, aunque hoy su empaquetado sea más lindo, llamativo y sean un lujo para algunos, hubo un día en que todo era diferente.

Los cereales o copos de maíz en realidad vienen de una historia mucho más antigua, más bien de una necesidad: los soldados tenían que alimentarse en la guerra con productos duraderos, fáciles de conservar y con el poder de brindar energía a un contexto que no ayudaba mucho.

De hecho, mucho antes de que existieran todo tipo de marcas, envoltorios, cajas y sabores, los ejércitos utilizaban preparaciones elaboradas con granos procesados que podían almacenarse por mucho tiempo sin echarse a perder.

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El &eacute;xito de este cereal se sostiene por la conservaci&oacute;n prolongada, por el almacenamiento eficiente, la versatilidad de consumo, la adaptabilidad y su variedad comercial. Foto Canva

El éxito de este cereal se sostiene por la conservación prolongada, por el almacenamiento eficiente, la versatilidad de consumo, la adaptabilidad y su variedad comercial. Foto Canva

La realidad es que había gran necesidad de tener a mano alimentos prácticos y resistentes y ese fue el empujón que permitió crear distintas fórmulas alimenticias a base de cereales, pensadas para alimentar a soldados durante campañas militares y desplazamientos prolongados.

Pero luego, gracias a algunos médicos interesados en promover una alimentación más sencilla y saludable se desarrollaron los primeros copos de cereal tras procesar granos cocidos dando como resultado láminas crujientes después de ser horneadas. Con el paso de los años y los avances respecto al consumo masivo aparecieron nuevas variedades, sabores y presentaciones, convirtiendo a los cereales en uno de los alimentos más reconocibles del mundo.

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