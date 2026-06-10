Los 8 pueblos argentinos que juegan la final del Mundial de Turismo: cuándo se conoce al ganador

Argentina y 8 pueblos con identidad propia

La lista reúne algunos de los paisajes y culturas más representativos del país. Desde los Valles Calchaquíes, Cachi buscará destacarse con su arquitectura colonial, su cercanía al Parque Nacional Los Cardones y la tradición del vino de altura. Un lugar impresionante.

cachi cachi Cachi, en Salta, una belleza bien argentina. Foto: gentileza

En la Patagonia aparece un candidato fuerte: Puerto Pirámides, puerta de entrada al avistaje de fauna marina en Península Valdés.

puerto pirámides Puerto Pirámides, un bellísimo sitio de la Patagonia que busca su premio internacional. Foto: gentileza

No hay que dejar de mirar a Mar de las Pampas, reconocido por su combinación de bosque, médanos y mar, junto a la cercanía de la Reserva Natural Faro Querandí.

mar pampas Mar de las Pampas, el pueblo de mar distinguido en el Mundial de Turismo. Foto: gentileza

También forman parte de la nómina El Trapiche, en San Luis, rodeado de sierras, ríos y reservas naturales.

trapiche SL El Trapiche, en San Luis, es visitado por miles de turistas año tras año. Foto: gentileza

Villa General Belgrano, emblema de la herencia centroeuropea en Córdoba. Famoso pueblo que lleva adelante cada año la Fiesta Nacional de la Cerveza ante turistas de todo el mundo.

pueblo villa general belgrano Villa General Belgrano, en Córdoba, también es finalista del Mundial de Turismo. Foto: gentileza

Tafí del Valle, uno de los destinos más emblemáticos del noroeste argentino.

Tafí del Valle.jpg Tafí del Valle... y no mucho más para decir. Foto: gentileza

Villa Sanagasta, con su riqueza paleontológica y vitivinícola en la provincia de La Rioja.

pueblo sanagasta Sanagasta, en La Rioja. Una belleza. Foto: archivo

Y Zenón Pereyra, una pequeña localidad santafesina que apuesta al turismo rural, la historia de la inmigración y el automovilismo.

zenon pereyra Zenón Pereyra completa el grupo de los 8 pueblos argentinos que están en la final del Mundial de Turismo. Foto: archivo

La edición 2026 marcó un récord para Argentina, con un crecimiento del 80% en las postulaciones respecto del año anterior. Mendoza postuló a Villa 25 de Mayo (San Rafael), Bardas Blancas y Las Loicas (Malargüe), aunque estas bellas localidades no pasaron el filtro para ubicarse entre los 8 finalistas.

El reconocimiento de ONU Turismo suele traducirse en mayor visibilidad internacional, un aumento importante de turistas y nuevas oportunidades para las economías regionales.

Argentina ya tuvo experiencias exitosas en la última edición cuando Maimará (Jujuy) y Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes) fueron distinguidos entre los mejores pueblos turísticos del mundo. Ahora, 8 nuevos candidatos buscan repetir la historia.