Los 8 pueblos argentinos que juegan la final del Mundial de Turismo: cuándo se conoce al ganador

Son 8 los pueblos argentinos que fueron seleccionados para competir en la edición 2026 de Best Tourism Villages, el "Mundial de Turismo" impulsado por ONU que distingue a los pueblos rurales más destacados del planeta por su desarrollo sostenible, la preservación de su patrimonio cultural y el protagonismo de sus comunidades.
Los destinos elegidos son Cachi (Salta), El Trapiche (San Luis), Mar de las Pampas (Buenos Aires), Puerto Pirámides (Chubut), Tafí del Valle (Tucumán), Villa General Belgrano (Córdoba), Villa Sanagasta (La Rioja) y Zenón Pereyra (Santa Fe).
La selección fue realizada por equipos técnicos de la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación entre 56 postulaciones provenientes de 19 provincias. Además, Argentina será anfitriona de la ceremonia de premiación que se realizará en diciembre, cuando ONU Turismo anuncie a los ganadores.
Argentina y 8 pueblos con identidad propia
La lista reúne algunos de los paisajes y culturas más representativos del país. Desde los Valles Calchaquíes, Cachi buscará destacarse con su arquitectura colonial, su cercanía al Parque Nacional Los Cardones y la tradición del vino de altura. Un lugar impresionante.
En la Patagonia aparece un candidato fuerte: Puerto Pirámides, puerta de entrada al avistaje de fauna marina en Península Valdés.
No hay que dejar de mirar a Mar de las Pampas, reconocido por su combinación de bosque, médanos y mar, junto a la cercanía de la Reserva Natural Faro Querandí.
También forman parte de la nómina El Trapiche, en San Luis, rodeado de sierras, ríos y reservas naturales.
Villa General Belgrano, emblema de la herencia centroeuropea en Córdoba. Famoso pueblo que lleva adelante cada año la Fiesta Nacional de la Cerveza ante turistas de todo el mundo.
Tafí del Valle, uno de los destinos más emblemáticos del noroeste argentino.
Villa Sanagasta, con su riqueza paleontológica y vitivinícola en la provincia de La Rioja.
Y Zenón Pereyra, una pequeña localidad santafesina que apuesta al turismo rural, la historia de la inmigración y el automovilismo.
La edición 2026 marcó un récord para Argentina, con un crecimiento del 80% en las postulaciones respecto del año anterior. Mendoza postuló a Villa 25 de Mayo (San Rafael), Bardas Blancas y Las Loicas (Malargüe), aunque estas bellas localidades no pasaron el filtro para ubicarse entre los 8 finalistas.
El reconocimiento de ONU Turismo suele traducirse en mayor visibilidad internacional, un aumento importante de turistas y nuevas oportunidades para las economías regionales.
Argentina ya tuvo experiencias exitosas en la última edición cuando Maimará (Jujuy) y Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes) fueron distinguidos entre los mejores pueblos turísticos del mundo. Ahora, 8 nuevos candidatos buscan repetir la historia.