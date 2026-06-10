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Uno más lindo que el otro

Los 8 pueblos argentinos que juegan la final del Mundial de Turismo: cuándo se conoce al ganador

Argentina compite con 8 hermosos pueblos rurales ante la ONU Turismo. Lugares únicos que buscan un reconocimiento internacional

Pablo Philippens
Por Pablo Philippens [email protected]
Una postal de El Trapiche, en San Luis. Impresionante. Foto: ANSL

Una postal de El Trapiche, en San Luis. Impresionante. Foto: ANSL

Son 8 los pueblos argentinos que fueron seleccionados para competir en la edición 2026 de Best Tourism Villages, el "Mundial de Turismo" impulsado por ONU que distingue a los pueblos rurales más destacados del planeta por su desarrollo sostenible, la preservación de su patrimonio cultural y el protagonismo de sus comunidades.

Los destinos elegidos son Cachi (Salta), El Trapiche (San Luis), Mar de las Pampas (Buenos Aires), Puerto Pirámides (Chubut), Tafí del Valle (Tucumán), Villa General Belgrano (Córdoba), Villa Sanagasta (La Rioja) y Zenón Pereyra (Santa Fe).

La selección fue realizada por equipos técnicos de la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación entre 56 postulaciones provenientes de 19 provincias. Además, Argentina será anfitriona de la ceremonia de premiación que se realizará en diciembre, cuando ONU Turismo anuncie a los ganadores.

Argentina y 8 pueblos con identidad propia

La lista reúne algunos de los paisajes y culturas más representativos del país. Desde los Valles Calchaquíes, Cachi buscará destacarse con su arquitectura colonial, su cercanía al Parque Nacional Los Cardones y la tradición del vino de altura. Un lugar impresionante.

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Cachi, en Salta, una belleza bien argentina. Foto: gentileza&nbsp;

Cachi, en Salta, una belleza bien argentina. Foto: gentileza

En la Patagonia aparece un candidato fuerte: Puerto Pirámides, puerta de entrada al avistaje de fauna marina en Península Valdés.

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Puerto Pir&aacute;mides, un bell&iacute;simo sitio de la Patagonia que busca su premio internacional. Foto: gentileza&nbsp;

Puerto Pirámides, un bellísimo sitio de la Patagonia que busca su premio internacional. Foto: gentileza

No hay que dejar de mirar a Mar de las Pampas, reconocido por su combinación de bosque, médanos y mar, junto a la cercanía de la Reserva Natural Faro Querandí.

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Mar de las Pampas, el pueblo de mar distinguido en el Mundial de Turismo. Foto: gentileza&nbsp;

Mar de las Pampas, el pueblo de mar distinguido en el Mundial de Turismo. Foto: gentileza

También forman parte de la nómina El Trapiche, en San Luis, rodeado de sierras, ríos y reservas naturales.

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El Trapiche, en San Luis, es visitado por miles de turistas a&ntilde;o tras a&ntilde;o. Foto: gentileza&nbsp;

El Trapiche, en San Luis, es visitado por miles de turistas año tras año. Foto: gentileza

Villa General Belgrano, emblema de la herencia centroeuropea en Córdoba. Famoso pueblo que lleva adelante cada año la Fiesta Nacional de la Cerveza ante turistas de todo el mundo.

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Villa General Belgrano, en C&oacute;rdoba, tambi&eacute;n es finalista del Mundial de Turismo. Foto: gentileza&nbsp;

Villa General Belgrano, en Córdoba, también es finalista del Mundial de Turismo. Foto: gentileza

Tafí del Valle, uno de los destinos más emblemáticos del noroeste argentino.

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Taf&iacute; del Valle... y no mucho m&aacute;s para decir. Foto: gentileza&nbsp;

Tafí del Valle... y no mucho más para decir. Foto: gentileza

Villa Sanagasta, con su riqueza paleontológica y vitivinícola en la provincia de La Rioja.

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Sanagasta, en La Rioja. Una belleza. Foto: archivo

Sanagasta, en La Rioja. Una belleza. Foto: archivo

Y Zenón Pereyra, una pequeña localidad santafesina que apuesta al turismo rural, la historia de la inmigración y el automovilismo.

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Zen&oacute;n Pereyra completa el grupo de los 8 pueblos argentinos que est&aacute;n en la final del Mundial de Turismo. Foto: archivo

Zenón Pereyra completa el grupo de los 8 pueblos argentinos que están en la final del Mundial de Turismo. Foto: archivo

La edición 2026 marcó un récord para Argentina, con un crecimiento del 80% en las postulaciones respecto del año anterior. Mendoza postuló a Villa 25 de Mayo (San Rafael), Bardas Blancas y Las Loicas (Malargüe), aunque estas bellas localidades no pasaron el filtro para ubicarse entre los 8 finalistas.

El reconocimiento de ONU Turismo suele traducirse en mayor visibilidad internacional, un aumento importante de turistas y nuevas oportunidades para las economías regionales.

Argentina ya tuvo experiencias exitosas en la última edición cuando Maimará (Jujuy) y Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes) fueron distinguidos entre los mejores pueblos turísticos del mundo. Ahora, 8 nuevos candidatos buscan repetir la historia.

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