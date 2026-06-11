¿Por qué las hojas cambian de color en otoño y qué significa?

árbol La pigmentación de las hojas cambia en otoño.

Sin embargo, no todas las hojas de todas las plantas adquieren el mismo color. Algunas hojas se ponen amarillas, otras naranjas y algunas rojas; estas últimas son las más diferentes y poco comunes.

¿Qué pasa con las hojas en otoño y qué significa el cambio de color?

Antes de pensar en qué significa este cambio de color en las hojas durante el otoño, hay que pensar en aquellas plantas que mantienen el color verde durante todo el año, ¿qué pasa con ellas?

Estas especies se conocen como plantas perennes y mantienen su color verde sin importar la estación. Las plantas que cambian de color en otoño se llaman caducifolias.

Cuando llega el otoño, las plantas se despiden de la clorofila y realizan una especie de hibernación. La clorofila es un pigmento verde, presente en las plantas y fundamental en el proceso de fotosíntesis, en el que las plantas crean alimento por captación de luz solar.

La clorofila permite que los rayos del sol sean absorbidos por las hojas, pero esta sustancia o pigmento requiere de ciertas condiciones para producirse y la falta de luz, el frío y las lluvias del otoño afectan su producción.

Lo que termina pasando es que las hojas de las plantas dejan de producir este pigmento y pierden el color verde. Por eso se ponen de color amarillo o naranja.

Embed - Victoria Echenique | Bióloga molecular on Instagram: "Los colores del otoño no aparecen. Los amarillos y naranjas estaban escondidos detrás del verde de la clorofila. Pero los rojos son distintos: el árbol los fabrica activamente mientras la hoja se muere. ¿Para qué hacer algo nuevo en una hoja que está por caer? Te leo! Basado en: Lee et al. (2003); Hoch et al. (2003); Harvard Forest — “The Process of Leaf Color Change” #otoño #biología #ciencia #hojas #divulgación" View this post on Instagram

Las especies perennes tienen una cubierta de resina especial que evita la pérdida de clorofila y por eso las hojas siguen de color verde incluso en otoño.

Además, la falta de clorofila también representa un fin o pausa de la fotosíntesis, un proceso que lleva mucho esfuerzo a la planta en condiciones climáticas difíciles. La planta entra en un estado de hibernación o supervivencia donde las hojas dejan de cumplir funciones hasta que se caen.

¿Y las hojas de color rojo por qué aparecen?

A diferencia del amarillo y el naranja, el rojo no tiene que ver exclusivamente con la clorofila. Las hojas fabrican el color rojo activamente cuando las mismas están muriendo o a punto de caer, a diferencia de las otras tonalidades que aparecen por falta de pigmento.

hojas rojas El color rojo es producto de un pigmento que genera la planta.

Estos pigmentos rojos se llaman antocianinas y son solubles en agua; se ubican en las vacuolas de las células vegetales y proporcionan ese color rojo característico en las hojas. Actúan como escudo contra el estrés ambiental.