Racing ya tiene todo acordado para que Juan Pablo Vojvoda sea el nuevo director técnico

El nuevo entrenador de la Academia firmará contrato por un año (hasta junio del 2027) y contará con dos ayudantes de campo: Nahuel Martínez y Gastón Liendo, el Preparador físico será Luis Azpiazu y el entrenador de arqueros el ex Racing Nacho González.

Vojvoda-Huracan

Nacido en Córdoba hace 51 años, el ex entrenador del Santos ya planifica la pretemporada en vistas del Torneo Clausura y la Copa Argentina después de que la dirigencia encabezada por Diego Milito no haya podido avanzar en las negociaciones con Nicolás Diez, actual DT de Argentinos Juniors. Otras opciones fueron Hernán Crespo y Martín Demichelis.