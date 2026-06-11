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Racing ya tiene todo acordado para que Juan Pablo Vojvoda sea el nuevo director técnico

Racing tiene todo acordado para que Juan Pablo Vojvoda sea el nuevo DT tras la salida de Gustavo Costas

Por UNO
Vojvoda asumirá en Racing.

Vojvoda asumirá en Racing.

A falta de la confirmación oficial, Racing tiene todo acordado para que Juan Pablo Vojvoda sea el nuevo DT tras la salida de Gustavo Costas antes del final del semestre pasado.

El nuevo entrenador de la Academia firmará contrato por un año (hasta junio del 2027) y contará con dos ayudantes de campo: Nahuel Martínez y Gastón Liendo, el Preparador físico será Luis Azpiazu y el entrenador de arqueros el ex Racing Nacho González.

Vojvoda-Huracan

Nacido en Córdoba hace 51 años, el ex entrenador del Santos ya planifica la pretemporada en vistas del Torneo Clausura y la Copa Argentina después de que la dirigencia encabezada por Diego Milito no haya podido avanzar en las negociaciones con Nicolás Diez, actual DT de Argentinos Juniors. Otras opciones fueron Hernán Crespo y Martín Demichelis.

El anuncio oficial será en las próximas horas, una vez que Racing concrete en los papeles la desvinculación de Costas.

La trayectoria de Juan Pablo Vojvoda

Como jugador

  • Newell's Old Boys 1996-2002
  • Compostela (España) 2002-2003
  • Algeciras (España) 2003-2005
  • Cultural Leonesa (España) 2005-2006
  • Baza (España) 2006-2009
  • Tiro Federal 2009-2010
  • Sportivo Belgrano 2010-2012
  • Sarmiento de Leones 2012-2013

Como DT

  • Newell's Old Boys 2016-2017
  • Defensa y Justicia 2017-2018
  • Talleres 2018-2019
  • Huracán 2019-2020
  • Unión La Calera (Chile) 2020
  • Fortaleza (Brasil) 2021-2025
  • Santos (Brasil) 2025-2026

Ganó 5 títulos regionales con el Fortaleza.

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