Otro argentino ganó el Loto Plus y se llevó un premio millonario

Loto Plus.jpg Un vecino de Chaco cobrará $350.075.590 tras acertar los seis números de la modalidad Match de Loto Plus.

Seguidilla de premios millonarios

Por si fuera poco, todos estos premios tuvieron la oportunidad de triplicarse con el Número Plus (del 0 al 9) que regala este juego de LOTBA, algo que ya ocurrió dos veces en lo que va del año, incluyendo a un ganador mendocino que se llevó $5.700 millones en febrero.

Esta seguidilla de premios millonarios confirma una tendencia que viene marcando el juego durante los últimos meses, llegando a un récord de más de $10.834 millones entregados en premios solo en mayo.

Loto Plus se sortea todos los miércoles y sábados en la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y se juega haciendo una única apuesta de seis números, del 0 al 45, en agencias oficiales de Lotería en todo el país o a través del sitio web oficial de LOTBA.

Con esta jugada, que tiene un costo de $4.000, se participa automáticamente en las cuatro modalidades: Tradicional, Match, Desquite y Sale o Sale, que son cuatro oportunidades distintas de ganar.