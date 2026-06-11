Otro argentino ganó el Loto Plus y se llevó un premio millonario

El juego que tiene el pozo más grande del país -el Loto Plus- volvió a repartir una fortuna, solo días después del doble premio histórico de $9.800 millones, compuesto por el récord de $8.764.520.426 que se llevó el ganador de la modalidad Match en Azul y $1.042.808.342 que se quedó el ganador de la modalidad Desquite en Entre Ríos.
Ahora la suerte llegó a la localidad de Puerto Tirol, en Chaco, un pueblo de menos de 10.000 habitantes donde un vecino cobrará $350.075.590 tras acertar los seis números de la modalidad Match de Loto Plus.
“Me quedé helada cuando vi la noticia, fue una sorpresa muy linda. Hace más de 30 años que tengo el local y es la primera vez que sale un pozo tan grande”, contó Juana Antonia Correa, la agenciera que vendió el ticket ganador.
Seguidilla de premios millonarios
Por si fuera poco, todos estos premios tuvieron la oportunidad de triplicarse con el Número Plus (del 0 al 9) que regala este juego de LOTBA, algo que ya ocurrió dos veces en lo que va del año, incluyendo a un ganador mendocino que se llevó $5.700 millones en febrero.
Esta seguidilla de premios millonarios confirma una tendencia que viene marcando el juego durante los últimos meses, llegando a un récord de más de $10.834 millones entregados en premios solo en mayo.
Loto Plus se sortea todos los miércoles y sábados en la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y se juega haciendo una única apuesta de seis números, del 0 al 45, en agencias oficiales de Lotería en todo el país o a través del sitio web oficial de LOTBA.
Con esta jugada, que tiene un costo de $4.000, se participa automáticamente en las cuatro modalidades: Tradicional, Match, Desquite y Sale o Sale, que son cuatro oportunidades distintas de ganar.