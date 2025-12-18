Confirmado: Fausto Montero vuelve al Deportivo Maipú para la Primera Nacional 2026

"¡Bienvenido nuevamente a La Fortaleza!", expresó el Deportivo Maipú para recibir a Montero quien tiene 37 años y entre 2022 y 2024 jugó 108 partidos e hizo 10 goles con la camiseta del Cruzado.

Fausto Montero, un refuerzo de experiencia para el Deportivo Maipú

Tras una temporada en la que disputó 20 partidos para Atlanta, Montero retorna al Deportivo Maipú con el que estuvo muy cerca del ascenso (jugó la final del Reducido) a Primera en 2023.

Montero se inició en Unión de Santa Fe (2009-16) para luego pasar por Arsenal (2016), Independiente Rivadavia (jugó 35 partidos en 2017), Argentinos Juniors (2018-20), Sarmiento de Junín (2021), Maipú y Atlanta (2025).