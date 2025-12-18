Confirmado: Fausto Montero vuelve al Deportivo Maipú para la Primera Nacional 2026

Deportivo Maipú anunció en sus redes sociales que Fausto Montero volverá al club para formar parte del plantel que jugará en la Primera Nacional la temporada 2026.
"Fausto Montero vuelve a casa. Mediocampista, referente y parte de nuestra historia, regresa al club tras un año para volver a vestir la camiseta cruzada", indicó la publicación del Cruzado para anunciar el regreso del experimentado futbolista.
El Cruzado reveló que Montero, nacido en Paraná, "selló su vínculo con la institución por un año" para ser parte del plantel que dirige Alexis Matteo.
"¡Bienvenido nuevamente a La Fortaleza!", expresó el Deportivo Maipú para recibir a Montero quien tiene 37 años y entre 2022 y 2024 jugó 108 partidos e hizo 10 goles con la camiseta del Cruzado.
Tras una temporada en la que disputó 20 partidos para Atlanta, Montero retorna al Deportivo Maipú con el que estuvo muy cerca del ascenso (jugó la final del Reducido) a Primera en 2023.
Montero se inició en Unión de Santa Fe (2009-16) para luego pasar por Arsenal (2016), Independiente Rivadavia (jugó 35 partidos en 2017), Argentinos Juniors (2018-20), Sarmiento de Junín (2021), Maipú y Atlanta (2025).