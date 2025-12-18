¡En la casa del campeón! El Bautista Gargantini, sede del especial de fin de año de TyC Sports

"No había dudas que tenía que ser acá. Además nosotros tratamos de no repetir sedes. Quedaba Independiente Rivadavia y no podíamos escaparle", completó el periodista.

Con respecto al material que los fanáticos se encontrarán en este especial de fin de año, advirtió: "Hay cosas de Independiente Rivadavia en el especial de fin de año. ¡A favor y en contra! De las dos".

Su recuerdo de la final de la Copa Argentina

El pasado 5 de noviembre la Lepra venció a Argentinos Juniors y se coronó alzó el trofeo de la Copa Argentina. Sobre aquella jornada en el estadio de Instituto, recordó: "La final fue un partido muy épico. Recuerdo la bronca de los hinchas por el arbitraje apenas habían salido campeones. El equipo supo anular a un Argentinos, que para mí es el equipo que más vistoso juega. Independiente supo anular las virtudes de su rival y jugar a lo que mejor juega".

"Tiene un enorme mérito al tener un equipo con pocas figuras. Tenía una figura y el resto eran jugadores esforzados que hicieron que el club llegara a donde llegó. No hay discusión. Hay otros equipos que los pones en duda, en este caso no hay nada que decir. Independiente Rivadavia fue un campeón merecido", cerró Fernando Lavecchia.

Fernando Lavecchia En la final de la Copa Argentina fue comentarista y recordó lo sucedido en el estadio de Instituto. Nicolás Ríos / Diario UNO

El especial de fin de año, el programa que se vuelve tendencia

Al ser consultado sobre cómo lo trata cada fin de año, donde su programa es el más esperado por los fanáticos del fútbol, respondió: "Siempre digo que necesito un diciembre con 40 días o que desaparezca, sino te pasa por encima. No solamente por el programa, que ya es mucho, sino por todo lo que pasa en el mes: el acto de tus hijos, alguna presentación, el asado con los amigos... A nosotros mucho más todavía con esto de terminar de armar el programa".

"Nosotros durante el año lo vamos elaborando, pero a fin de año hay que pulirlo definitivamente. Tenemos unos productores que son unos genios y tenemos un esquema de laburo que lo respetamos y llegamos con cierto tiempo", detalló el conductor que dijo presente en el Bautista Gargantini.

En cuanto a quello que más lo moviliza con respecto a las repercusiones, soltó: "Sobre el hecho de ponerlo al aire y las repercusiones, particularmente lo que más me pega es cuando te dicen 'tuve un año complicado y el ratito que ustedes salieron al aire me divirtió y me puso bien'. Eso, a mí me llega mucho".

Fernando Lavecchia Fernando Lavecchia contó cómo recibe el cariño de la gente. Nicolás Ríos / Diario UNO

Fernando Lavecchia, quien abraza con orgullo el producto, no dudó en describirlo: "Es un programa, como yo siempre digo, que es amable. Difícilmente tenga contras. Pergolini una vez dijo que sacábamos la parte aburrida del partido de fútbol y dejábamos lo entretenido. Es un poco la idea. Sorprender, recordar... Por suerte el programa sigue teniendo mucha aceptación".

Al momento de elegir algunos de los momentos preferidos, no dudó: "Recuerdo siempre el gol de Ibrahimovic que empezó a gambetear desde mitad de cancha, desparramando a todos. La chilena de Rooney y la de Garnacho hace poquito. En cuanto a las curiosidades, la que más me hace reir es la de Aston Villa contra el Birmingham. El arquero se come un gol y los hinchas entran y lo cargan en la cara. Este año también hay cosas divertidas, sobre todo en las curiosidades".

El fin del ciclo de Planeta Gol, tras más de una década

A fines de diciembre del 2021, luego de 13 años al aire, Planeta Gol tuvo su último programa. Mirando hacia atrás, y refiriéndose al deseo de aquel entonces de continuar, Lavecchia expresó: "Costó mucho terminar Planeta Gol porque era un programa que hacíamos con mucho placer y alegría. Pensamos que no estaba terminado, pero los que tenían que decidir decidieron otra cosa. Costó y dolió mucho".

"Después pasa el tiempo y él esta en su historia y yo en la mia. La profesión nos distancia, pero obviamente seguimos en contacto y nos vemos cuando podemos. Mucha gente en la calle nos pregunta cuándo vuelve el programa y la verdad que ya no va a volver. Él está en otra empresa. Las cosas tienen su tiempo. Nosotros creíamos que ese tiempo no se había terminado, pero terminó. Queda como uno de los mejores recuerdos", sumó uno de los conductores de aquel ciclo.

Pablo González Fernando Lavecchia abrazo Planeta Gol El emotivo abrazo con el que Fernando Lavecchia y Pablo González cerraron Planeta Gol, tras 13 años en el aire.

Para culminar, Lavecchia sentenció: "Creo que Planeta Gol es uno de los programas más emblemáticos que tuvo TyC Sports a lo largo de su historia. Un programa rupturista que marcó una época".