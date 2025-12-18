Lanús vs Flamengo por la Recopa Sudamericana 2026: fechas, horarios y sedes confirmadas

El Granate y el Mengao jugarán el encuentro de ida el jueves 19 de febrero del 2026 a las 21.30, en el Sur del Gran Buenos Aires; y una semana más tarde, el jueves 26, definirán la serie en Río de Janeiro y en el mismo horario.

Lanús Atlético MIneiro Lanús irá por un nuevo título internacional: la Recopa Sudamericana.

Lanús quiere sumarse a la lista de equipos argentinos que han ganado la Recopa en la que figura Boca con 4 conquistas, River tiene 3 (son los máximos ganadores) y luego aparecen con una Independiente, Vélez, Racing y Defensa y Justicia.