Lanús vs Flamengo por la Recopa Sudamericana 2026: fechas, horarios y sedes confirmadas

Lanús y Flamengo, campeones de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, respectivamente, se medirán en una nueva edición de la Recopa Sudamericana cuya programación fue confirmada por Conmebol.
El Granate y el Mengao jugarán el encuentro de ida el jueves 19 de febrero del 2026 a las 21.30, en el Sur del Gran Buenos Aires; y una semana más tarde, el jueves 26, definirán la serie en Río de Janeiro y en el mismo horario.
Lanús quiere sumarse a la lista de equipos argentinos que han ganado la Recopa en la que figura Boca con 4 conquistas, River tiene 3 (son los máximos ganadores) y luego aparecen con una Independiente, Vélez, Racing y Defensa y Justicia.
Los Granates jugaron la final en 2014, pero perdieron con Atlético Mineiro (1-0 y 4-3 en la prórroga) y el fútbol argentino tiene otras 12 finales perdidas por Boca, River (2), Independiente (3), Vélez, Racing, San Lorenzo (2), Arsenal y Estudiantes.
Flamengo, que perdió este miércoles por penales la final Intercontinental con el PSG, alzó la Recopa en 2020 ante Independiente del Valle (2-2 y 3-0) y cayó en 2023 ante el mismo rival (0-1, 1-0 y 5-4 por penales).
El fútbol argentino ostenta 11 títulos y 13 subcampeonatos, mientras que los brasileños lideran la estadística con 13 triunfos y 12 derrotas en finales.