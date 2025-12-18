Inicio Ovación Tenis Abierto de Australia
Tenis internacional

Road to Australia: así quedaron los cruces de semifinales en el Buenos Aires Lawn Tennis

Road to Australia, el novedoso torneo que se juega sobre una superficie rápida en el Buenos Aires Lawn Tennis, tendrá este viernes los cruces de semifinales.

Por UNO
Navone jugará con Díaz Acosta.

Navone jugará con Díaz Acosta.

Road to Australia, el novedoso torneo que se juega sobre una superficie rápida en el Buenos Aires Lawn Tennis, tendrá este viernes los cruces de semifinales tanto en damas como en varones.

Desde las 14, con TV en vivo por ESPN y Disney Plus, Jazmín Ortenzi jugará con la mexicana Ana Sofía Sánchez y luego Julia Riera con la chilena Antonia Vergara.

601673839_17863976949538598_2789972390178421842_n
Camilo Ugo lleg&oacute; a semifinales con dos victorias.

Camilo Ugo llegó a semifinales con dos victorias.

Más tarde, a las 18, será el plato fuerte de la jornada con las semifinales del certamen masculino y en primer término Mariano Navone se medirá con Facundo Díaz Acosta y luego Camilo Ugo lo hará con Román Burruchaga.

Road to Australia sirve como preparación para el primer Grand Slam del año, el Abierto de Australia 2026, que se jugará en Melbourne del 18 de enero al 1 de febrero.

601745928_17863973019538598_8372217391217005424_n
Burruchaga va por un lugar en la final.

Burruchaga va por un lugar en la final.

Para ver por TV las semis y finales de Road to Australia

Viernes 19

Semifinales Femeninas y Masculinas

  • 14 Ortenzi vs. Sánchez y Riera vs. Vergara // ESPN en Disney+ Plan Premium
  • 18 Navone vs. Díaz Acosta y Ugo vs. Burruchaga // ESPN3 y Disney+ Plan Premium

Sábado 20

Final Femenina

  • 17:30 // ESPN3 y Disney+ Plan Premium

Final Masculina

  • 19:00 // ESPN3 y Disney+ Plan Premium

Los resultados de la fase de grupos de Road to Australia

Martes 16

  • Hugo Dellien a Tomás Barrios Vera 4-3 2-4 11-9
  • Alex Barrena a Daniel Vallejo 4-3, 4-2
  • Navone a Thiago Tirante 4-3, 4-3
  • Díaz Acosta a Juan Pablo Ficovich 1-4, 4-1, 10-5
  • Ugo a Genaro Olivieri 4-3, 4-2
  • Sebastián Báez a Álvaro Guillén 4-3, 4-3
  • Burruchaga a Francisco Comesaña 3-4, 4-3, 10-6
  • Juan Manuel Cerúndolo a Thiago Seyboth Wild 4-3, 3-4, 14-12

Miércoles 17

  • Burruchaga a Barrena 3-4 (4), 4-1 y 10-3
  • Ficovich a Dellien 0-4, 4-2, 10-7
  • Vallejo a Comesaña 4-0, 4-3
  • Tirante a Seyboth Wild 4-3, 4-1
  • Olivieri a Báez 4-3, 4-2
  • Navone a Cerúndolo 3-4 (2), 4-2 y 11-9.
  • Ugo a Guillén 4-3 (4) y 4-2.
  • Díaz Acosta a Barrios Vera 4-2 y 4-1.

Temas relacionados:

Más sobre Tenis

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas