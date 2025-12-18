Road to Australia: así quedaron los cruces de semifinales en el Buenos Aires Lawn Tennis

Road to Australia, el novedoso torneo que se juega sobre una superficie rápida en el Buenos Aires Lawn Tennis, tendrá este viernes los cruces de semifinales tanto en damas como en varones.
Desde las 14, con TV en vivo por ESPN y Disney Plus, Jazmín Ortenzi jugará con la mexicana Ana Sofía Sánchez y luego Julia Riera con la chilena Antonia Vergara.
Más tarde, a las 18, será el plato fuerte de la jornada con las semifinales del certamen masculino y en primer término Mariano Navone se medirá con Facundo Díaz Acosta y luego Camilo Ugo lo hará con Román Burruchaga.
Road to Australia sirve como preparación para el primer Grand Slam del año, el Abierto de Australia 2026, que se jugará en Melbourne del 18 de enero al 1 de febrero.
Viernes 19
Semifinales Femeninas y Masculinas
Sábado 20
Final Femenina
Final Masculina
Martes 16
Miércoles 17