Road to Australia: así quedaron los cruces de semifinales en el Buenos Aires Lawn Tennis

Desde las 14, con TV en vivo por ESPN y Disney Plus, Jazmín Ortenzi jugará con la mexicana Ana Sofía Sánchez y luego Julia Riera con la chilena Antonia Vergara.

601673839_17863976949538598_2789972390178421842_n Camilo Ugo llegó a semifinales con dos victorias.

Más tarde, a las 18, será el plato fuerte de la jornada con las semifinales del certamen masculino y en primer término Mariano Navone se medirá con Facundo Díaz Acosta y luego Camilo Ugo lo hará con Román Burruchaga.