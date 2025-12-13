Road to Australia: todo lo que hay que saber del novedoso torneo previo al primer Grand Slam del año

El certamen contará con la presencia del británico Cameron Norrie, 27 del mundo; los argentinos Sebastián Báez, Camilo Ugo, Mariano Navone; el chileno Tomás Barrios Vera, y el brasileño Thiago Seyboth Wild, entre otros.

La lista de participantes argentinos masculinos se completa con Francisco Comesaña, Juan Manuel Cerúndolo, Román Burruchaga, Thiago Tirante, Genaro Olivieri y Facundo Díaz Acosta, al tiempo que en la categoría femenina dirán presente las argentinas Julia Riera y Jazmín Ortenzi.

Juan Manuel Cerúndolo Juanma Cerúndolo será uno de los participantes.

Del resto de Sudamérica, en tanto, llegarán el boliviano Hugo Dellien, el paraguayo Daniel Vallejo y el ecuatoriano Álvaro Guillén, así como el estadounidense Emilio Nava. En mujeres serán de la partida la chilena Antonia Vergara y la mexicana Ana Sofía Sánchez.

Road to Australia brinda una oportunidad de prepararse con una alta exigencia de cara al primer Grand Slam del 2026 y mientras en la fase de grupos los partidos serán cortos semifinales a dos sets y super tie-break, y una final al mejor de tres sets.

Grupos Masculinos

Rod Laver: Navone, Tirante, Seyboth Wild y J. Cerúndolo.

Sydney: Ugo, Olivieri, Guillén y Báez.

Melbourne: Comesaña, Vallejo, Nava y Burruchaga.

Margaret Court: Norrie, H. Dellien, Barrios Vera y Díaz Acosta.

Para ver por TV Road to Australia

Martes 16

Zona de Grupos

12 Dellien vs. Barrios Vera y Vallejo vs. Nava // ESPN en Disney+ Plan Premium

14 Navone vs. Tirante y Ugo vs. Olivieri // ESPN en Disney+ Plan Premium

17 Báez vs. Guillén y Comesaña vs. Burruchaga // ESPN en Disney+ Plan Premium

19 Norrie vs. Díaz Acosta y Seyboth Wild vs. Cerúndolo // ESPN en Disney+ Plan Premium

Miércoles 17

Zona de Grupos

12:30 Burruchaga vs. Nava y Vallejo vs. Comesaña // ESPN en Disney+ Plan Premium

14 Seyboth Wild vs. Tirante y Báez vs. Olivieri // ESPN en Disney+ Plan Premium

17 Navone vs. Cerúndolo y Ugo vs. Guillén // ESPN3 y Disney+ Plan Premium

19 Norrie vs. Dellien y Díaz Acosta vs. Barrios Vera // ESPN3 y Disney+ Plan Premium

Viernes 19

Semifinales Femeninas y Masculinas

14 Ortenzi vs. Sánchez y Riera vs. Vergara // ESPN en Disney+ Plan Premium

18 1ro Grupo Laver vs. 1ro Grupo Court y 1ro Grupo Melbourne vs. 1ro Grupo Sidney // ESPN3 y Disney+ Plan Premium

Sábado 20

Final Femenina

17:30 // ESPN3 y Disney+ Plan Premium

Final Masculina