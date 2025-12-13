Desde este martes 16, la primera edición de Road to Australia reunirá en el Buenos Aires Lawn Tennis Club a destacados jugadores argentinos y extranjeros, en cancha de cemento y como preparación para el primer Grand Slam del 2026.
Road to Australia: todo lo que hay que saber del novedoso torneo previo al primer Grand Slam del año
El torneo de exhibición reunirá a gran parte de la élite del tenis sudamericano masculino y femenino en la cuenta regresiva hacia el Abierto de Australia 2026 y con TV por ESPN y Disney Plus Premium.
El certamen contará con la presencia del británico Cameron Norrie, 27 del mundo; los argentinos Sebastián Báez, Camilo Ugo, Mariano Navone; el chileno Tomás Barrios Vera, y el brasileño Thiago Seyboth Wild, entre otros.
La lista de participantes argentinos masculinos se completa con Francisco Comesaña, Juan Manuel Cerúndolo, Román Burruchaga, Thiago Tirante, Genaro Olivieri y Facundo Díaz Acosta, al tiempo que en la categoría femenina dirán presente las argentinas Julia Riera y Jazmín Ortenzi.
Del resto de Sudamérica, en tanto, llegarán el boliviano Hugo Dellien, el paraguayo Daniel Vallejo y el ecuatoriano Álvaro Guillén, así como el estadounidense Emilio Nava. En mujeres serán de la partida la chilena Antonia Vergara y la mexicana Ana Sofía Sánchez.
Road to Australia brinda una oportunidad de prepararse con una alta exigencia de cara al primer Grand Slam del 2026 y mientras en la fase de grupos los partidos serán cortos semifinales a dos sets y super tie-break, y una final al mejor de tres sets.
Grupos Masculinos
- Rod Laver: Navone, Tirante, Seyboth Wild y J. Cerúndolo.
- Sydney: Ugo, Olivieri, Guillén y Báez.
- Melbourne: Comesaña, Vallejo, Nava y Burruchaga.
- Margaret Court: Norrie, H. Dellien, Barrios Vera y Díaz Acosta.
Para ver por TV Road to Australia
Martes 16
Zona de Grupos
- 12 Dellien vs. Barrios Vera y Vallejo vs. Nava // ESPN en Disney+ Plan Premium
- 14 Navone vs. Tirante y Ugo vs. Olivieri // ESPN en Disney+ Plan Premium
- 17 Báez vs. Guillén y Comesaña vs. Burruchaga // ESPN en Disney+ Plan Premium
- 19 Norrie vs. Díaz Acosta y Seyboth Wild vs. Cerúndolo // ESPN en Disney+ Plan Premium
Miércoles 17
Zona de Grupos
- 12:30 Burruchaga vs. Nava y Vallejo vs. Comesaña // ESPN en Disney+ Plan Premium
- 14 Seyboth Wild vs. Tirante y Báez vs. Olivieri // ESPN en Disney+ Plan Premium
- 17 Navone vs. Cerúndolo y Ugo vs. Guillén // ESPN3 y Disney+ Plan Premium
- 19 Norrie vs. Dellien y Díaz Acosta vs. Barrios Vera // ESPN3 y Disney+ Plan Premium
Viernes 19
Semifinales Femeninas y Masculinas
- 14 Ortenzi vs. Sánchez y Riera vs. Vergara // ESPN en Disney+ Plan Premium
- 18 1ro Grupo Laver vs. 1ro Grupo Court y 1ro Grupo Melbourne vs. 1ro Grupo Sidney // ESPN3 y Disney+ Plan Premium
Sábado 20
Final Femenina
- 17:30 // ESPN3 y Disney+ Plan Premium
Final Masculina
- 19:00 // ESPN3 y Disney+ Plan Premium