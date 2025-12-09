Inicio Ovación Tenis Abierto de Australia
Abierto de Australia 2026: los 9 tenistas argentinos que ingresarán directamente al cuadro principal

El Abierto de Australia 2026 anunció la lista de jugadores que ingresarán directamente al cuadro principal por su ubicación en el ranking y hay 9 representantes argentinos.

Por UNO
Etcheverry entró al cuadro de Melbourne.

Francisco Cerúndolo, su hermano Juan Manuel, Sebastián Báez, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Camilo Ugo, Mariano Navone y Thiago Tirante estarán en el cuadro principal masculino del primer Grand Slam de la temporada.

cerundolo paris
Francisco Cerúndolo será uno de los preclasificados en el Abierto de Australia 2026.

Los 8 forman parte del lote de 101 tenistas que ganaron su lugar en el certamen que se jugará en Melbourne de acuerdo al ranking mundial de la ATP.

Fran Cerúndolo será uno de los preclasificados ya que ocupa el puesto 21 del mundo, mientras que Tirante está ubicado 101 y fue el último en conseguir el ingreso al cuadro sin tener que jugar la qualy.

Solana Sierra, al Abierto de Australia 2026

La otra representante argentina en el Abierto de Australia 2026 será Solana Sierra, 66 del ranking y única argentina entre las 103 primeras del ranking de la WTA que integran la entry list anunciada este martes.

El Abierto de Australia 2026 se jugará en Melbourne del 18 de enero al 1 de febrero.

Las clasificadas al cuadro femenino del Abierto de Australia 2026

australia lista entrada 2

Los clasificados al cuadro masculino del Abierto de Australia 2026

australia lista entrada 1

