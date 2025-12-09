Abierto de Australia 2026: los 9 tenistas argentinos que ingresarán directamente al cuadro principal

Fran Cerúndolo será uno de los preclasificados ya que ocupa el puesto 21 del mundo, mientras que Tirante está ubicado 101 y fue el último en conseguir el ingreso al cuadro sin tener que jugar la qualy.

Solana Sierra, al Abierto de Australia 2026

La otra representante argentina en el Abierto de Australia 2026 será Solana Sierra, 66 del ranking y única argentina entre las 103 primeras del ranking de la WTA que integran la entry list anunciada este martes.

El Abierto de Australia 2026 se jugará en Melbourne del 18 de enero al 1 de febrero.

Las clasificadas al cuadro femenino del Abierto de Australia 2026

australia lista entrada 2

Los clasificados al cuadro masculino del Abierto de Australia 2026