Abierto de Australia 2026: los 9 tenistas argentinos que ingresarán directamente al cuadro principal

El Abierto de Australia 2026 anunció la lista de jugadores que ingresarán directamente al cuadro principal por su ubicación en el ranking y hay 9 representantes argentinos.
El Abierto de Australia 2026 anunció la lista de jugadores que ingresarán directamente al cuadro principal por su ubicación en el ranking y hay 9 representantes argentinos.
El Abierto de Australia 2026 anunció la lista de jugadores que ingresarán directamente al cuadro principal por su ubicación en el ranking y hay 9 representantes argentinos.
Francisco Cerúndolo, su hermano Juan Manuel, Sebastián Báez, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Camilo Ugo, Mariano Navone y Thiago Tirante estarán en el cuadro principal masculino del primer Grand Slam de la temporada.
Los 8 forman parte del lote de 101 tenistas que ganaron su lugar en el certamen que se jugará en Melbourne de acuerdo al ranking mundial de la ATP.
Fran Cerúndolo será uno de los preclasificados ya que ocupa el puesto 21 del mundo, mientras que Tirante está ubicado 101 y fue el último en conseguir el ingreso al cuadro sin tener que jugar la qualy.
La otra representante argentina en el Abierto de Australia 2026 será Solana Sierra, 66 del ranking y única argentina entre las 103 primeras del ranking de la WTA que integran la entry list anunciada este martes.
El Abierto de Australia 2026 se jugará en Melbourne del 18 de enero al 1 de febrero.