Las cerámicas no van más: cómo reemplazar los azulejos de la casa sin romper los viejos ni usar cemento

Las baldosas y azulejos adhesivos son piezas vinílicas que se pegan sobre el azulejo real. Imitan el acabado de las baldosas y tienen grosor y relieve como una cerámica común.

Sin embargo, existen también azulejos que vienen en una malla decorativa, como un papel adhesivo, que se va cortando de acuerdo a la medida de la pared o el piso.

Los azulejos vinílicos son más resistentes y dan una terminación más real. La malla decorativa es más barata, pero no deja de ser un sticker estampado que puede quedar con imperfecciones.

Cómo pegar azulejos adhesivos en casa

Antes de colocar los azulejos adhesivos en las paredes de la casa, hay que considerar la cantidad que vas a necesitar y las medidas. Este producto sale entre $9000 y $10.000 el pack de 5, de 30 cm.

azulejos Cuando ya no quieres los azulejos adhesivos, solo hay que despegarlos y reemplazarlos, sin romper nada.

Una vez que tengas los azulejos, lo primero y principal es limpiar a fondo las cerámicas con un paño limpio y alcohol o desengrasante. Si la pared tiene alguna irregularidad o grieta, es el momento de arreglarla. Coloca los azulejos en seco sin sacar la capa que cubre el pegamento para poder medir bien y hacer algún corte si es necesario. Despega progresivamente unos 5 centímetros del papel protector. Apoya el borde despegado para fijar los azulejos a la pared y comienza a retirar el papel a la vez que aprietas para que se pegue. Los azulejos originales te van a servir como guía. Deja que se sequen muy bien antes de usar agua en la cocina o llenar el baño de humedad.

Consejos para limpiar y cuidar los azulejos adhesivos

Para no dañar el plástico, no desteñir los dibujos de los azulejos o arruinar el brillo, conviene limpiar los azulejos adhesivos de la casa con una esponja suave, agua tibia y jabón neutro.

limpiar azulejos No conviene limpiar con productos muy abrasivos y fuertes.

Si los azulejos tienen mucha grasa, se puede utilizar un poco de vinagre o algún producto desengrasante suave y rebajado con agua.