Netflix y Álvaro Cervantes son furor con la más divertida comedia romántica española

Tras indagar mucho, descubrirá que la joven se encuentra recluida en un hospital para enfermos mentales.

Adri decide internarse voluntariamente en dicho centro psiquiátrico, para poder reencontrarse con Carla. Tras convencer a su médico y sus compañeros de trabajo, lo logra, pero ella no lo recibe como él esperaba.

Ahora tendrá que volver a conquistarla, mientras lidia con los peculiares enfermos que reciben tratamiento en aquel lugar.

Netflix: de qué trata la película Loco por ella

Adri (Álvaro Cervantes) es un joven seguro de sí mismo que trabaja como periodista en una revista digital. Una noche conoce a Carla, una chica divertida e impulsiva que le propone pasar la noche juntos sin más compromiso.

loco1 Comedia romántica. Álvaro Cervantes y Susana Abaitua son los protagonistas de la película Loco por ella.

Adri accede, pero según pasan los días se da cuenta de que se ha enamorado e intenta encontrarla como sea. Cuando descubre que es paciente en un hospital psiquiátrico, decide ingresar en el centro para estar cerca de ella. Pero Carla le rechaza y salir de allí no va a resultarle fácil…

Netflix: reparto de la película Loco por ella

Álvaro Cervantes

Susana Abaitua

Luis Zahera

Aixa Villagrán

Txell Aixendri

Nil Cardoner

Eduardo Antuña

Tráiler de la película Loco por ella

Dónde ver la película Loco por ella, según la zona geográfica