Netflix y Álvaro Cervantes son furor con la más divertida comedia romántica española

Netflix tiene las mejores y más modernas series y películas españolas, la que interpreta Álvaro Cervantes es furor porque es una divertida comedia romántica

Pablo González
Por Pablo González [email protected]
Álvaro Cervantes. El galán española briila en la comedia romántica Loco por ella. 

Netflix tiene el mejor catálogo de series y películas, entre las que se encuentra la fantástica comedia romántica interpretada por Álvaro Cervantes, se trata de Loco por ella.

&Aacute;lvaro Cervantes y Susana Abaitua. La explosiva pareja que interpreta la cinta Loco por ella.&nbsp;

El director Dani de la Orden, conocido por su trabajo en la popular serie Élite, dirige esta comedia romántica que gira en torno a la relación entre Adri (Álvaro Cervantes) y Carla (Susana Abaitua).

La historia arranca cuando los dos jóvenes se conocen y deciden pasar juntos una inolvidable noche de desenfreno, para luego seguir cada uno su camino. Él acabará loco hasta los huesos por ella, y se verá sumido en una pequeña crisis personal.

Tras indagar mucho, descubrirá que la joven se encuentra recluida en un hospital para enfermos mentales.

Adri decide internarse voluntariamente en dicho centro psiquiátrico, para poder reencontrarse con Carla. Tras convencer a su médico y sus compañeros de trabajo, lo logra, pero ella no lo recibe como él esperaba.

Ahora tendrá que volver a conquistarla, mientras lidia con los peculiares enfermos que reciben tratamiento en aquel lugar.

Netflix: de qué trata la película Loco por ella

Adri (Álvaro Cervantes) es un joven seguro de sí mismo que trabaja como periodista en una revista digital. Una noche conoce a Carla, una chica divertida e impulsiva que le propone pasar la noche juntos sin más compromiso.

Comedia rom&aacute;ntica. &Aacute;lvaro Cervantes y Susana Abaitua son los protagonistas de la pel&iacute;cula Loco por ella.&nbsp;

Adri accede, pero según pasan los días se da cuenta de que se ha enamorado e intenta encontrarla como sea. Cuando descubre que es paciente en un hospital psiquiátrico, decide ingresar en el centro para estar cerca de ella. Pero Carla le rechaza y salir de allí no va a resultarle fácil…

Netflix: reparto de la película Loco por ella

  • Álvaro Cervantes
  • Susana Abaitua
  • Luis Zahera
  • Aixa Villagrán
  • Txell Aixendri
  • Nil Cardoner
  • Eduardo Antuña

Tráiler de la película Loco por ella

Dónde ver la película Loco por ella, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Loco por ella se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Loco por ella se puede ver en Netflix.
  • España: la película Loco por ella se puede ver en Netflix.

