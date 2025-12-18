Inicio Series y películas Netflix
Netflix: llega el drama japonés de 2 horas cargado de deseo, tensión y un magnetismo irresistible

Acaba de estrenar en Netflix el drama romántico que llegó para revolucionar el catálogo de series y películas japonesas

Antonella Prandina
Es una película de origen japonés que acaba de estrenar en Netflix y promete arrasar.

La plataforma de series y películas de Netflix estrenó, este jueves 18 de diciembre de 2025, un drama japonés que promete arrasar a nivel mundial. Tiene una historia romántica, con un magnetismo al que es imposible resistirse. Por eso, te va a atrapar de principio a fin.

Se trata de la película 10DANCE, dirigida por Keishi Otomo y recién llegada a Netflix, que trata temáticas como el drama, el romance y las identidades LGBTQ. A lo largo de 2 horas y 8 minutos, desarrolla una historia íntima protagonizada por Ryoma y Keita, que te da la bienvenida al mayor escenario de la competencia de baile.

A pesar de que aún la crítica internacional no se ha manifestado con respecto a esta nueva oferta de Netflix, los suscriptores han recibido a 10DANCE con los brazos abiertos y todas las expectativas puestas en la pantalla.

10dance- película

Netflix: de qué trata la película 10DANCE

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película 10DANCE versa: “Dos bailarines, distintos en todo menos en su profesión, acuerdan entrenar juntos para una competencia. Al principio, son puros roces; al final, un magnetismo imposible de ocultar”.

La trama de la nueva película disponible en Netflix gira en torno a dos expertos bailarines se proponen dominar mutuamente sus estilos para una prestigiosa competición, pero viejas rivalidades y un posible romance complican su asociación.

Netflix: tráiler de la película 10DANCE

Embed - 10DANCE Trailer (2025) SUBTITULADO [HD] Netflix

Reparto de 10DANCE, película de Netflix

  • Ryoma Takeuchi (Suzuki Shinya)
  • Keita Machida (Sugiki Shinya)
  • Shiori Doi (Tajima Aki)
  • Anna Ishii (Yagami Fusako)
  • Shinya Hamada
  • Oshiro Maeda
  • Nadiya Bychkova
  • Susie Trayling
  • Pasquale La Rocca
10dance- película (1)

Dónde ver la película 10DANCE, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película 10DANCE se puede ver en Netflix.
  • Estados unidos: la película 10DANCE se puede ver en Netflix.
  • España: la película 10DANCE se puede ver en Netflix.

