Netflix: llega el drama japonés de 2 horas cargado de deseo, tensión y un magnetismo irresistible

Se trata de la película 10DANCE, dirigida por Keishi Otomo y recién llegada a Netflix, que trata temáticas como el drama, el romance y las identidades LGBTQ. A lo largo de 2 horas y 8 minutos, desarrolla una historia íntima protagonizada por Ryoma y Keita, que te da la bienvenida al mayor escenario de la competencia de baile.

A pesar de que aún la crítica internacional no se ha manifestado con respecto a esta nueva oferta de Netflix, los suscriptores han recibido a 10DANCE con los brazos abiertos y todas las expectativas puestas en la pantalla.