Netflix: llega el drama japonés de 2 horas cargado de deseo, tensión y un magnetismo irresistible

La plataforma de series y películas de Netflix estrenó, este jueves 18 de diciembre de 2025, un drama japonés que promete arrasar a nivel mundial. Tiene una historia romántica, con un magnetismo al que es imposible resistirse. Por eso, te va a atrapar de principio a fin.
Se trata de la película 10DANCE, dirigida por Keishi Otomo y recién llegada a Netflix, que trata temáticas como el drama, el romance y las identidades LGBTQ. A lo largo de 2 horas y 8 minutos, desarrolla una historia íntima protagonizada por Ryoma y Keita, que te da la bienvenida al mayor escenario de la competencia de baile.
A pesar de que aún la crítica internacional no se ha manifestado con respecto a esta nueva oferta de Netflix, los suscriptores han recibido a 10DANCE con los brazos abiertos y todas las expectativas puestas en la pantalla.
Netflix: de qué trata la película 10DANCE
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película 10DANCE versa: “Dos bailarines, distintos en todo menos en su profesión, acuerdan entrenar juntos para una competencia. Al principio, son puros roces; al final, un magnetismo imposible de ocultar”.
La trama de la nueva película disponible en Netflix gira en torno a dos expertos bailarines se proponen dominar mutuamente sus estilos para una prestigiosa competición, pero viejas rivalidades y un posible romance complican su asociación.
Netflix: tráiler de la película 10DANCE
Reparto de 10DANCE, película de Netflix
- Ryoma Takeuchi (Suzuki Shinya)
- Keita Machida (Sugiki Shinya)
- Shiori Doi (Tajima Aki)
- Anna Ishii (Yagami Fusako)
- Shinya Hamada
- Oshiro Maeda
- Nadiya Bychkova
- Susie Trayling
- Pasquale La Rocca
Dónde ver la película 10DANCE, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película 10DANCE se puede ver en Netflix.
- Estados unidos: la película 10DANCE se puede ver en Netflix.
- España: la película 10DANCE se puede ver en Netflix.