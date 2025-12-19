¿Los huevos se lavan antes de guardarlos en la heladera o al usarlos?

huevo Cuál es la forma correcta de lavar y guardar los huevos.

¿En qué momento es mejor lavar los huevos?

Los huevos se deben lavar siempre antes de consumirlos, no antes de guardarlos en la heladera. Cuando lavamos los huevos y luego los guardamos en la heladera, facilitamos el ingreso de microorganismos en el interior, según explica el Consejo Argentino sobre Seguridad de Alimentos y Nutrición.

Embed - Montse Melendez | Ingeniera en Alimentos on Instagram: "te explico cómo si lavarlos y porque van en el refri Todas mis animaciones siempre las hago con @canvamexico !! Luego les enseño cómo hacerlas #publicidad #LoHiceConCanva #CanvaParaTodo" View this post on Instagram

El huevo tiene una capa protectora que se pierde al lavarlo y facilita el ingreso de patógenos del exterior. Lo mejor es mantener los huevos en la heladera en su cartón, pero lavarlos recién antes de consumirlos, con bastante agua.

¿Cuáles son los principales beneficios del huevo para la salud?

Muchas veces se ha dicho que el huevo es malo para el colesterol, que contiene mucha grasa o puede ser malo en exceso. Lo cierto es que el huevo es uno de los alimentos de origen animal más bueno y nutritivo.

Estudios recientes han demostrado que los nutrientes presentes en el huevo, pueden reducir cardiopatías y mejorar la salud en general. Lo más común es comer entre 1 y 3 huevos al día, una cantidad segura y nutritiva.

huevos Puedes consumir huevo duro, frito, en omelette y preparaciones dulces.

Los huevos duros son fuente de vitaminas y minerales como calcio, fósforo, hierro y magnesio.

duros son fuente de vitaminas y minerales como calcio, fósforo, hierro y magnesio. Los huevos contienen proteínas de alta calidad que favorecen el desarrollo muscular y facilitan la producción de anticuerpos.

contienen proteínas de alta calidad que favorecen el desarrollo muscular y facilitan la producción de anticuerpos. El huevo es un alimento rico en antioxidantes que previenen el deterioro celular y favorecen la salud ocular.

es un rico en antioxidantes que previenen el deterioro celular y favorecen la salud ocular. Es un alimento rico en grasas saludables y de buena calidad que favorecen el aumento del colesterol bueno o colesterol HDL.

rico en grasas saludables y de buena calidad que favorecen el aumento del colesterol bueno o colesterol HDL. El huevo es un producto natural animal que genera sensación de saciedad en el estómago y promueve la pérdida de apetito excesivo.

es un producto natural animal que genera sensación de saciedad en el estómago y promueve la pérdida de apetito excesivo. A diferencia de otros alimentos, el huevo es un producto natural libre de conservantes, sin aditivos ni envases plásticos.

Para consumir huevos de manera segura, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones. No hay que consumir huevo crudo, hay que desechar los huevos rotos, mantenerlos refrigerados y cocinarlos bien antes de consumirlos.