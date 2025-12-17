¡No la tirés!: todos los usos que le podés dar al agua de los fideos

Regar las plantas. Gracias a que el agua de la pasta contiene gran cantidad de vitaminas y minerales, tus plantas se verán más vivas y radiantes. Sin embargo, es importante aclarar que esta agua debe usarse cuando esté fría. Por ningún motivo se te ocurra regar las plantas con el agua caliente.

Repara el cabello. Solo tienes que aplicar el agua que te sobró de la cocción de los fideos en tu cabello y masajear tu cuero cabelludo, dejándolo actuar por 10 minutos. Después enjuaga y lávate el cabello con tu shampoo habitual.

Ablandar legumbres. Aprovecha que esta agua ya está condimentada con sal, y coloca las legumbres. Déjalas remojar en esta agua durante la noche, esto permitirá que se ablanden más rápido.

Lavar los platos. El agua que te sobró de la cocción de los fideos sirve como detergente natural por lo que es ideal para lavar los platos. También puede ser usado con ollas y sartenes.

Para los pies. Después de un largo día de trabajo o si pasas muchas horas al día parada/o, si tienes dolor o pies hinchados, el agua que sobra de la cocción de la pasta te ayudará a recuperarte. Te aconsejamos usarla cuando está tibia.