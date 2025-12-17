¿Cuáles son los colores de trajes de baño más seguros para usar en el mar o la pileta?

Aunque no lo creas, los colores de la ropa, los accesorios o los trajes de baño son muy importantes y tienen un significado profundo más allá de lo estético. Los colores en el agua se reflejan de una forma diferente y pueden ayudarte en el caso de una emergencia acuática.
Los expertos explican qué colores de trajes de baño con más seguros para usar en el mar o en la pileta y qué significa este fenómeno.
Los colores de los trajes de baño inciden directamente en la visibilidad de la persona dentro del agua. Frente a un imprevisto, los colores puedes facilitar el rescate, sobre todo cuando los accidentes ocurren en el mar.
¿Qué colores de trajes de baño son más seguros para el agua?
La elección de colores no es un capricho ni una simple cuestión de gustos. Un salvavidas retirado de la Asociación de Salvavidas de Estados Unidos, conversó con TODAY.com y explicó por qué algunos colores son más seguros que otros al elegir trajes de baño.
Wyatt Werneth, con más de 28 años de experiencia en la profesión, alerta sobre los problemas de usar o colocar trajes de baño a los más pequeños de color azul.
Los colores brillantes y saturados nos permiten identificar a las personas en el agua, sobre todo cuando hay una concentración de personas en un mismo sitio. Los colores azules, verdes, blancos o marrones son más difíciles de detectar.
Los colores más seguros son los fuertes como el amarillo, el rosado, el naranja, el rojo y todos los que sean saturados y llamativos. En el mar también hay que evitar el negro o los colores oscuros que se camuflan con el oscuro del mar.
Consejos y recomendaciones para cuidar los trajes de baño en el verano
Además de los colores, es importante elegir los trajes de baño por su calidad y comodidad. Para que una bikini o malla te dure varios veranos, lo mejor es cuidarla, lavarla y guardarla correctamente.
- Cada vez que uses tus trajes de baño, colócalos en agua fría al llegar a casa para eliminar el cloro, el protector solar o la arena de la playa. Refriega un poco sus partes y colócalos en el tender para que se sequen.
- Nunca seques las bikinis o mallas al rayo del sol. El calor y sol directo del verano puede desteñir y dañar los tejidos.
- Lava los trajes de baño al finalizar el verano para guardarlos impecables. Utiliza jabón neutro y nunca los metas al lavarropas.
- No guardes la bikini o la malla húmedos en su bolsa o cajón. La humedad favorece la aparición de hongos y deteriora la tela.
- Guarda los trajes de baño en un estuche de plástico en un espacio fresco y seco.