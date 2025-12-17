¿Cuáles son los colores de trajes de baño más seguros para usar en el mar o la pileta?

¿Qué colores de trajes de baño son más seguros para el agua?

La elección de colores no es un capricho ni una simple cuestión de gustos. Un salvavidas retirado de la Asociación de Salvavidas de Estados Unidos, conversó con TODAY.com y explicó por qué algunos colores son más seguros que otros al elegir trajes de baño.

Wyatt Werneth, con más de 28 años de experiencia en la profesión, alerta sobre los problemas de usar o colocar trajes de baño a los más pequeños de color azul.

colores trajes de baño Para los salvavidas, es mucho más sencillo detectar una mancha amarilla en el mar que una azul.

Los colores brillantes y saturados nos permiten identificar a las personas en el agua, sobre todo cuando hay una concentración de personas en un mismo sitio. Los colores azules, verdes, blancos o marrones son más difíciles de detectar.

Los colores más seguros son los fuertes como el amarillo, el rosado, el naranja, el rojo y todos los que sean saturados y llamativos. En el mar también hay que evitar el negro o los colores oscuros que se camuflan con el oscuro del mar.

Consejos y recomendaciones para cuidar los trajes de baño en el verano

Además de los colores, es importante elegir los trajes de baño por su calidad y comodidad. Para que una bikini o malla te dure varios veranos, lo mejor es cuidarla, lavarla y guardarla correctamente.

trajes de baño Es importante lavar los trajes de baño y retirar los restos de cloro, protector solar y arena.