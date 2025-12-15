Conoce los cortes de pelo y los colores tendencia para el 2026

Las tendencias de pelo nacen de una combinación de moda que se ve en las calles, o las llevan celebridades, diseñadores, peluqueros, pero también surgen de las necesidades personales de miles de usuarios. En esta ocasión, exploramos las tendencias que se vienen para el 2026, cortes de cabello, colores y más.
Para eso tenemos en cuenta la segunda edición del experience festival, un encuentro de peluquería bajo el lema inspiración e Innovación. El evento se realizó en octubre en la Riviera Maya por Henkel, una compañía alemana con más de 140 años de trayectoria. Allí, se adelantaron las principales tendencias de pelo en 2026.
La moda capilar del próximo año apuesta a looks versátiles, fáciles de mantener y con un fuerte impacto visual. Elegir el corte y el color adecuados puede transformar por completo tu imagen.
Tendencias de pelo para el 2026
Entre los cortes de pelo tendencia 2026, el bob sigue siendo un clásico que se reinventa. Se lleva a la altura de la mandíbula o un poco más largo, con líneas rectas o levemente desfiladas. Es ideal para quienes buscan un look elegante, moderno y adaptable tanto al día como a la noche.
El pixie se consolida como uno de los cortes más audaces del año. Corto, fresco y con textura, resalta los rasgos del rostro y transmite seguridad. En 2026 se usa con flequillos largos o asimetrías suaves, aportando un toque femenino y actual.
El shag vuelve con fuerza gracias a su estética relajada y desenfadada. Capas desordenadas, movimiento y volumen son sus principales características. Es un corte perfecto para quienes buscan un estilo natural y con personalidad, especialmente en melenas medias y largas.
En cuanto a colores de pelo tendencia 2026, el cherry red se posiciona como uno de los más elegidos. Este rojo profundo y vibrante aporta intensidad, brillo y un aire sofisticado que no pasa desapercibido.
El ámbar es una opción cálida y luminosa, ideal para realzar el tono de la piel. Combina matices dorados y cobrizos, logrando un efecto natural y elegante. Por último, el rubio ceniza regresa con fuerza, con matices fríos que tienden al grisáceo o plateado, en lugar de tonos cálidos como el dorado. Este color aporta un look moderno y refinado.