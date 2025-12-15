Conoce los cortes de pelo y los colores tendencia para el 2026

Tendencias de pelo para el 2026

Entre los cortes de pelo tendencia 2026, el bob sigue siendo un clásico que se reinventa. Se lleva a la altura de la mandíbula o un poco más largo, con líneas rectas o levemente desfiladas. Es ideal para quienes buscan un look elegante, moderno y adaptable tanto al día como a la noche.

El pixie se consolida como uno de los cortes más audaces del año. Corto, fresco y con textura, resalta los rasgos del rostro y transmite seguridad. En 2026 se usa con flequillos largos o asimetrías suaves, aportando un toque femenino y actual.

corte pixie El corte pixie será una de las tendencias del 2026.

El shag vuelve con fuerza gracias a su estética relajada y desenfadada. Capas desordenadas, movimiento y volumen son sus principales características. Es un corte perfecto para quienes buscan un estilo natural y con personalidad, especialmente en melenas medias y largas.

En cuanto a colores de pelo tendencia 2026, el cherry red se posiciona como uno de los más elegidos. Este rojo profundo y vibrante aporta intensidad, brillo y un aire sofisticado que no pasa desapercibido.

valentina zenere con pelo cherry red Valentina Zenere luciendo el cabello color cherry red.

El ámbar es una opción cálida y luminosa, ideal para realzar el tono de la piel. Combina matices dorados y cobrizos, logrando un efecto natural y elegante. Por último, el rubio ceniza regresa con fuerza, con matices fríos que tienden al grisáceo o plateado, en lugar de tonos cálidos como el dorado. Este color aporta un look moderno y refinado.