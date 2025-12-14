Para qué sirve el protector térmico y por qué deberías incluirlo en tu rutina de pelo

mujer planchandose el pelo El protector térmico protege al pelo de las herramientas de calor.

Cómo aplicar protector térmico en el pelo

Utilizar este producto capilar es bastante simple, sin embargo la gran mayoría de las personas lo usa de forma incorrecta, ya que se aplican el producto en el pelo seco y luego lo planchan, pero así no protege. La forma correcta es aplicar el producto, ya sea en formato crema o sérum, sobre el pelo húmedo y recién lavado.

Luego, hay que peinar para distribuir el producto de medios a puntas, por lo que no se enjuaba. Seca el cabello con secador o al natural, pues lo importante es que el producto se seque en el cabello. Después, puedes pasar la plancha, la buclera o la herramienta de calor que tengas en casa.

Los beneficios del protector térmico son visibles desde el primer uso. Reduce el daño térmico, previene puntas abiertas, mantiene el color en cabellos teñidos, suma suavidad y brillo, y hace que el peinado dure más tiempo. Es un producto económico, fácil de usar y fundamental si estilizas tu pelo con calor.

¿Cuáles son los mejores protectores térmicos?