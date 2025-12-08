Paso a paso: cómo hacer un baño de vinagre para el pelo

Nunca hay que usar vinagres destilados de limpieza en contacto con la piel, las uñas o el pelo. Este vinagre es muy concentrado y puede generar quemaduras e irritación.

vinagre de manzana Utiliza vinagres suaves y diluidos para cualquier truco para el pelo.

El vinagre de manzana es el más utilizado en el mundo de la cosmética y los trucos para el pelo. Esto se debe a su suavidad y menor acidez, en comparación con otras variedades.

¿Cuáles son los beneficios del vinagre de manzana para el pelo?

Para cualquier truco o procedimiento para el pelo, es importante rebajar el vinagre o diluirlo con agua.

vinagre y cabello Nunca hay que usar vinagre puro sobre la piel, el cuero cabelludo, el pelo o las uñas.

Históricamente, el vinagre ha servido para mejorar la salud del pelo, sobre todo para darle brillo y eliminar la suciedad desde la raíz. Estos son algunos de los beneficios principales del vinagre para el pelo:

El vinagre es un ingrediente natural y muy bueno para combatir la caspa.

es un ingrediente natural y muy bueno para combatir la caspa. Este producto sirve también para regular el pH o acidez del pelo y reducir la caída de cabello.

y reducir la caída de cabello. En casos no extremos, se puede usar vinagre para combatir las liendres y los piojos.

para combatir las liendres y los piojos. El vinagre proporciona brillo al pelo, ya que elimina los restos de cremas y productos que van quedando en el cabello luego de cada lavado.

Cómo realizar un baño de vinagre para el pelo: paso a paso y en minutos

Si vas a realizar un baño de vinagre para el pelo, es importante hacerlo de manera segura. No realices este procedimiento muy seguido, es una especie de baño de crema que puedes hacer cada cierto tiempo.

masajear pelo Masajea el pelo con la yema de tus dedos por unos minutos.

Simplemente, debes diluir en un balde o en el lavamanos tres partes de agua con una parte de vinagre de manzana. Sumerge el cabello en la mezcla o rocía de a poco en el pelo y masajea con tus manos el cuero cabelludo y los largos.

Enjuaga el pelo con abundante agua tibia y listo. Con este truco de vinagre fácil y barato, tu pelo queda más brillante y libre de suciedad.