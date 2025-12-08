Cómo cuidar el pelo con tinte rubio platinado para que luzca hidratado y hermoso

Jennifer Lawrence y Kim Kardashian Jennifer Lawrence y Kim Kardashian han llevado el cabello rubio platinado.

Si bien se acerca mucho al blanco, no necesariamente tiene que ser de este tono. El rubio platinado suele presentar matices sutiles que le dan personalidad y profundidad. Puede tener reflejos ligeros plateados, grises o ceniza, todo depende del gusto de la persona.

Cómo cuidar los cabellos rubios platinados

Para cuidar estos cabellos es fundamental hacer una hidratación profunda, ya que los procesos de aclaración y decoloración debilitan la fibra capilar. Por eso, es importante aplicar mascarillas nutritivas e hidratantes una o dos veces por semana. En supermercados y perfumerías venden cremas de hidratación específicas para pelo dañado o teñido, así que puedes escoger la que se adapta a tu presupuesto.

Además, si quieres preservar el tono frío y evitar que aparezcan reflejos amarillos, es esencial incorporar un shampoo matizante violeta o azul. Usarlo de una a dos veces por semana mantiene el color vibrante y neutraliza la oxidación provocada por el sol, el calor o el agua con alta concentración de minerales.

El calor es otro factor que puede dañar este tipo de pelos. Se recomienda reducir el uso de herramientas como planchita, secador o buclera, ya que si las usas a diario estás causando mucho en tu cabello. La clave es usarlas lo mínimo, pero cuando las uses es importante que apliques siempre un protector térmico. Esto evita que se abra la cutícula y se pierda humedad, conservando la suavidad y el brillo del pelo.

Plancha pelo Si tienes el pelo rubio platinado es recomendable reducir el uso de herramientas de calor.

Por otro lado, se recomienda lavar el cabello rubio platinado con menos frecuencia de lo habitual, para evitar que se reseque. Si estás acostumbrada a lavarte el pelo todos los días puedes optar por cambiar la rutina capilar y lavarlo cada dos o tres días, utilizando productos específicos para melenas rubias. Recuerda siempre utilizar agua tibia o fría para sellar la cutícula y mantener la hidratación.