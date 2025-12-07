Cómo preparar una mascarilla casera para tener el pelo suave y sin frizz

pelo con frizz Con los cuidados adecuados y esta mascarilla casera, puedes eliminar el frizz de tu pelo.

Ingredientes para la mascarilla casera

Una cucharada de maicena.

Dos cucharadas de yogur natural (preferentemente sin endulzantes).

Tres cucharadas de té negro bien concentrado y frío.

Para esta preparación tienes que mezclar en un recipiente la maicena con el té negro hasta que no queden grumos. Puedes abrir una bolsa de té y utilizar el contenido del interior. Luego, suma el yogur y revuelve hasta obtener una preparación homogénea.

Es importante aplicar la mascarilla casera con el cabello húmedo, distribuyendo desde medios a puntas. Deja actuar entre 20 y 25 minutos, y enjuaga con agua tibia, para luego lavar el pelo como de costumbre.

Después de la aplicación, y si tienes constancia, el cabello quedará más disciplinado, suave y con brillo natural. Puedes usarla una vez a la semana para potenciar su efecto y mantener el frizz bajo control.

frizz Con esta mascarilla casera dile adiós al frizz.

Esta combinación de ingredientes sorprende por lo bien que funciona. La maicena actúa como suavizante natural y ayuda a sellar la cutícula, el yogur aporta proteínas y ácido láctico para controlar el volumen, mientras que el té negro reduce el frizz gracias a sus taninos, que tensan suavemente la fibra capilar.