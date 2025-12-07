El frizz puede aparecer por humedad, sequedad o falta de cuidados, y suele arruinar cualquier peinado. Sin embargo, no siempre hace falta recurrir a productos caros de peluquería para mantener el pelo suave y sin volumen indeseado. Con ingredientes simples puedes preparar una mascarilla casera muy efectiva.
Cómo preparar una mascarilla casera para tener el pelo suave y sin frizz
Si tienes en pelo deshidratazo y con frizz, prepara esta mascarilla casera que lleva ingredientes que seguro tienes en casa
Esta opción se destaca porque no requiere los clásicos aceites o productos de siempre. En cambio, aprovecha ingredientes que probablemente ya tengas en el armario de la cocina, pero que pocas veces se utilizan para el cabello. Además, es una opción económica, rápida y perfecta para aplicar una vez por semana o cada 15 días.
A continuación, te explicamos cómo preparar una mascarilla innovadora que ayuda a controlar el frizz, suavizar la fibra capilar y darle más peso y brillo al cabello.
Ingredientes para la mascarilla casera
- Una cucharada de maicena.
- Dos cucharadas de yogur natural (preferentemente sin endulzantes).
- Tres cucharadas de té negro bien concentrado y frío.
Para esta preparación tienes que mezclar en un recipiente la maicena con el té negro hasta que no queden grumos. Puedes abrir una bolsa de té y utilizar el contenido del interior. Luego, suma el yogur y revuelve hasta obtener una preparación homogénea.
Es importante aplicar la mascarilla casera con el cabello húmedo, distribuyendo desde medios a puntas. Deja actuar entre 20 y 25 minutos, y enjuaga con agua tibia, para luego lavar el pelo como de costumbre.
Después de la aplicación, y si tienes constancia, el cabello quedará más disciplinado, suave y con brillo natural. Puedes usarla una vez a la semana para potenciar su efecto y mantener el frizz bajo control.
Esta combinación de ingredientes sorprende por lo bien que funciona. La maicena actúa como suavizante natural y ayuda a sellar la cutícula, el yogur aporta proteínas y ácido láctico para controlar el volumen, mientras que el té negro reduce el frizz gracias a sus taninos, que tensan suavemente la fibra capilar.