Cabello dañado: cómo reparlo y recuperarlo en poco tiempo

Cuando usamos productos tóxicos, o cuando nos secamos y planchamos el pelo, el mismo se daña. Es por ello que es muy importante revisar cómo manipulamos el cabello para poder reconstruir la fibra capilar.
La detección temprana es muy importante para reparar el cabello, y a continuación te daremos algunos tips o trucos capilares para que el pelo pueda volver a estar sano.
¿Cómo reparar un cabello dañado?
Sigue estos consejos y aprendé a reparar tu cabello dañado y maltratado:
- Un buen despunte (corte de puntas) es ideal para revivir el cabello dañado. Te aconsejamos hacerlo cada 2 meses.
- Debes omitir el uso de herramientas de calor (secador, planchita, buclera), sobre todo cuando el cabello está muy seco o si tienes las puntas abiertas.
- Decile adiós a los productos químicos y la coloración al menos por un par de meses.
- Te aconsejamos elegir y usar shampoo y acondicionador que sea específico para cabello dañado.
- Antes de usar secador o planchita, te aconsejamos aplicar productos protectores de calor.
- Aplica la menos una vez a la semana una mascarilla o tratamiento para hidratar y rescatar el pelo dañado.
- Mejora tu alimentación, ya que consumir frutas y verduras, y beber mucha agua, ayudan a mejorar la apariencia del pelo.
4 mascarillas caseras para hidratar el pelo y dejarlo hermoso
A continuación te recomendamos 4 mezclas o mascarillas capilares que contienen ingredientes naturales:
- Plata y aceite de almendras: es ideal para nutrir y fortalecer, es perfecto para cabellos secos y dañados.
- Aloe vera y huevos: esta mezcla ayuda a equilibrar la grasa y mejorar el brillo y la suavidad del pelo. Además, educe la caída del cabello.
- Banana y miel: es un dúo que aumenta el brillo y la suavidad del pelo, además reduce la caspa.
- Aceite de coco y aceite de oliva: esta combinación promueve el crecimiento y mantiene el cuero cabelludo saludable.