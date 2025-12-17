Rollitos primavera de palmitos y jamón crudo: la receta con una mayonesa de huevo frito exquisita

Ya se vienen las fiestas de fin de año y por eso traemos una receta ideal para tu mesa de Navidad o Año Nuevo. Estos rollitos primavera de palmitos y jamón crudo son una delicia. Además, van untados en una mayonesa de huevo frito riquísima.
Siempre pensamos en algo frío, para compartir y que podamos dejar preparado de ante mano. Esta receta de rollitos, además, son libres de gluten y los puedes combinar con los rellenos más variados. ¡Con la mayonesa de huevo frito vas a dejar sorprendidos a todos!
Receta de rollitos primavera de palmitos y jamón crudo con mayonesa de huevo frito
Ingredientes:
- 10 láminas de papel de arroz
- 100 g de jamón crudo
- 50 g de queso crema
- 200 g de palmitos
- 1 cebollita de verdeo
- 1 palta
- 1 huevo
- 3 cda. de leche
- 150 cc. de aceite de girasol
- 20 cc. de jugo de limón
- 1/2 diente de ajo
- Sal y pimienta.
- 1 plata de rúcula
- 25 cc. de salsa de soja
- 25 g de maní
Cómo preparar rollitos primavera de palmitos y jamón crudo con mayonesa de ajo
- Para esta receta comenzamos con el relleno. Vamos a cortar el jamón crudo en tiras finas, picar los palmitos, la cebolla de verdeo, y luego vamos a unir todo con 2 cucharadas de queso crema. Evitamos ponerle sal, ya que el jamón crudo aporta lo necesario.
- Para armar los rollitos primavera, vamos a mojar unos pocos segundos, no más de 3, las láminas de papel de arroz. Luego ponemos el relleno en un extremo y cerramos como si fuese un panqueque, cuidando que los bordes queden bien cerrados para que no se escape el relleno.
- En la base de un plato, colocamos hojas de rúcula bien lavadas que vamos a aderezar con aceite de oliva y salsa de soja. Para darle un toque crocante, sumamos maní tostado.
- Esta receta de rollitos primavera no está lista sin una crema untuosa por la que pasar nuestros rollitos, y es por eso que preparamos una riquísima mayonesa de huevo frito. Lo primero que hacemos es un huevo frito, procurando que se doren bien los bordes de la clara para generar buen sabor.
- Cuando tengamos el huevo frito listo, lo colocamos en vaso de batidor junto a la leche, el jugo de limón, el aceite y medio diente de ajo. Procesamos hasta que se forme la mayonesa y rectificamos sazón.
¡Es una receta fácil, rápida y muy rica para que prepares en casa y te luzcas estas fiestas!