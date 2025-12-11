Salmón tone con alcaparras crocantes: la receta navideña y gourmet para sorprender a tus invitados

El tradicional vitello tonnato inspira a Romi Terranova y a Nacho Molina de Un bocado, para reversionar esta receta clásica italiana a una versión más fresca y sofisticada: Salmón Toné con alcaparras crocantes, un plato que combina técnica simple, sabores intensos y una presentación elegante. El salmón, apenas sellado y perfumado con espumante y limón, aporta untuosidad y suavidad.
Si bien es una receta con ingredientes característicos, es un plato que admite versatilidad de ingredientes y te convertirá en un chef consagrado en la cena de Navidad o Año Nuevo.
La emulsión, a base de atún, mayonesa de muy buena calidad, crema, anchoas y ese toque sutil de mostaza, envuelve el pescado con una textura sedosa, mientras que las alcaparras fritas suman el contraste crocante y salado que eleva cada bocado.
Es una receta ideal para recibir a tus invitados, perfecta para verano y un claro ejemplo de como reinterpretar sabores clásicos a una gastronomía más actual, ligera y gourmet.
Receta de salmón tone con alcaparras crocantes
Ingredientes:
- 300 g de salmón
- Aceite de oliva, c/n
- Sal, c/n
- Ají molido, c/n
- 1 limón
- 50 g de alcaparras
- 50 cc. de espumante
- Emulsión toné
- 1 lata de atún
- 100 g de mayonesa
- 50 cc. de crema de leche
- 2 filetes de anchoa
- 1 cda. de alcaparras
- 1 cdta. de mostaza
- Jugo de limón
Cómo preparar la receta de salmón tone con alcaparras crocantes
- Para hacer esta receta, comenzarás salteando las alcaparras en aceite de oliva por algunos minutos, hasta que se abran y queden bien crocantes. Retirar y reservar.
- A continuación, salpimentarás el salmón y sumarás el toque de ají molido para cocinarlo primero del lado de la piel, en una sartén a fuego medio. Luego de unos minutos dar vuelta para terminar la cocción. Agregarás el espumante hasta que el alcohol haya evaporado por completo. Apagarás el fuego y rociarás con jugo de medio limón.
- Mientras tanto deberás colocar en un vaso de mixer, el atún escurrido, la mayonesa, anchoas, alcaparras, mostaza, un chorrito de jugo de limón y una cucharada de aceite de oliva. Mixear hasta que logres amalgamar los ingredientes y agregar la crema de leche al final hasta obtener una crema suave. Llevar la crema toné a la heladera para que espese y tome cuerpo.
- Por último, servir sobre un plato playo, primero la emulsión toné, por encima el salmón y decorar con las alcaparras fritas crocantes.
Datos curiosos:
- El espumante no es solo para “darle onda”: agregar espumante al salmón ayuda a que la carne quede más tierna y aromática, porque el alcohol se evapora rápido y arrastra aromas delicados del limón y el propio pescado.
- Es un plato ideal para servir frío o tibio, perfecto para reuniones, mesas frías de fiestas o días de calor. Se arma rápido, queda elegante y se puede anticipar parte de la preparación.
- El salmón además es el pescado que mejor combina con la salsa toné: por su grasa natural, el salmón resiste salsas intensas sin perder protagonismo, algo que no sucede con pescados más magros.