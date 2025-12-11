Inicio Recetas salmón
Exquisito

Salmón tone con alcaparras crocantes: la receta navideña y gourmet para sorprender a tus invitados

Es una de las recetas ideales para comer pescado en Navidad. El salmón tone con alcaparras crocantes es una comida abundante y gourmet

Nacho Molina y Romina Terranova
Por Nacho Molina y Romina Terranova
Salmón tone con alcaparras crocantes, una receta de Un bocado. 

El tradicional vitello tonnato inspira a Romi Terranova y a Nacho Molina de Un bocado, para reversionar esta receta clásica italiana a una versión más fresca y sofisticada: Salmón Toné con alcaparras crocantes, un plato que combina técnica simple, sabores intensos y una presentación elegante. El salmón, apenas sellado y perfumado con espumante y limón, aporta untuosidad y suavidad.

Si bien es una receta con ingredientes característicos, es un plato que admite versatilidad de ingredientes y te convertirá en un chef consagrado en la cena de Navidad o Año Nuevo.

La emulsión, a base de atún, mayonesa de muy buena calidad, crema, anchoas y ese toque sutil de mostaza, envuelve el pescado con una textura sedosa, mientras que las alcaparras fritas suman el contraste crocante y salado que eleva cada bocado.

salmón tone con alcaparras crocantes- un bocado- romi terranova y nacho molina

Es una receta ideal para recibir a tus invitados, perfecta para verano y un claro ejemplo de como reinterpretar sabores clásicos a una gastronomía más actual, ligera y gourmet.

Receta de salmón tone con alcaparras crocantes

Ingredientes:

  • 300 g de salmón
  • Aceite de oliva, c/n
  • Sal, c/n
  • Ají molido, c/n
  • 1 limón
  • 50 g de alcaparras
  • 50 cc. de espumante
  • Emulsión toné
  • 1 lata de atún
  • 100 g de mayonesa
  • 50 cc. de crema de leche
  • 2 filetes de anchoa
  • 1 cda. de alcaparras
  • 1 cdta. de mostaza
  • Jugo de limón
Embed - Salmón tone con alcaparras crocantes

Cómo preparar la receta de salmón tone con alcaparras crocantes

  1. Para hacer esta receta, comenzarás salteando las alcaparras en aceite de oliva por algunos minutos, hasta que se abran y queden bien crocantes. Retirar y reservar.
  2. A continuación, salpimentarás el salmón y sumarás el toque de ají molido para cocinarlo primero del lado de la piel, en una sartén a fuego medio. Luego de unos minutos dar vuelta para terminar la cocción. Agregarás el espumante hasta que el alcohol haya evaporado por completo. Apagarás el fuego y rociarás con jugo de medio limón.
  3. Mientras tanto deberás colocar en un vaso de mixer, el atún escurrido, la mayonesa, anchoas, alcaparras, mostaza, un chorrito de jugo de limón y una cucharada de aceite de oliva. Mixear hasta que logres amalgamar los ingredientes y agregar la crema de leche al final hasta obtener una crema suave. Llevar la crema toné a la heladera para que espese y tome cuerpo.
  4. Por último, servir sobre un plato playo, primero la emulsión toné, por encima el salmón y decorar con las alcaparras fritas crocantes.

Datos curiosos:

  • El espumante no es solo para “darle onda”: agregar espumante al salmón ayuda a que la carne quede más tierna y aromática, porque el alcohol se evapora rápido y arrastra aromas delicados del limón y el propio pescado.
  • Es un plato ideal para servir frío o tibio, perfecto para reuniones, mesas frías de fiestas o días de calor. Se arma rápido, queda elegante y se puede anticipar parte de la preparación.
  • El salmón además es el pescado que mejor combina con la salsa toné: por su grasa natural, el salmón resiste salsas intensas sin perder protagonismo, algo que no sucede con pescados más magros.

