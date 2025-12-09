Cómo preparar Pernil de cerdo para Navidad: la receta jugosa y con una costra crocante llena de sabor

Para muchas familias, la llegada de la Navidad viene acompañada de tradiciones gastronómicas que reúnen a todos alrededor de la mesa. Entre las recetas más elegidas para esta fecha destaca el pernil de cerdo, un clásico de sabor irresistible y textura jugosa.
Antes de comenzar con la receta, es clave saber que el pernil necesita un reposo de 24 horas en una mezcla líquida que actúa como marinada. Además, el tiempo de cocción dependerá del peso de la pieza, por lo que es fundamental conocer cuántos kilos tiene el cerdo antes de llevarlo al horno.
Receta del pernil de cerdo para Navidad
Ingredientes:
- Pierna de pernil
- 60 g de sal
- 1 l de agua
- 1 limón en rodajas
- 30 g de jengibre en rodajas con piel
- 5 g de pimienta negra entera
Para la mezcla de la cocción:
- Jugo de naranja
- Miel
- Hierbas al gusto
Paso a paso: cómo preparar la receta de pernil de cerdo
- Primero, calienta el agua con la sal, el limón, el jengibre y la pimienta negra. La idea es que se disuelva la sal, sin que hierva. Deja enfriar la mezcla.
- A continuación, sumerge la pierna de cerdo con o sin hueso en el líquido y refrigera por 24 horas. Debe quedar completamente cubierta. Pasado ese tiempo, lava la carne y seca bien.
- Luego, prepara una mezcla en cantidades iguales de jugo de naranja, miel y un poco de hierbas. Reserva.
- En una bandeja refractaria, dispón el pernil de cerdo y cocina en el horno a 130 °C (30 minutos por cada kilo). Ve pintando el exterior con la mezcla cada 30 minutos.
Trucos para que el pernil de cerdo quede perfecto
- Si no tienes espacio necesario para sumergir y guardar el pernil, usa una jeringa para inyectar el líquido en la carne y frota la superficie con sal gruesa.
- Introduce un termómetro en la parte más ancha del pernil, hasta que toque el hueso. Debe marcar entre 68 y 72 grados durante la cocción para que mantenga sus jugos.
- Si no tienes termómetro, pincha la pieza y si el jugo que emerge es transparente, la pierna de pernil está cocina. Si los jugos son marrones o rojos, falta cocción.